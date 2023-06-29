【重磅快評】不是只有新竹有瓦斯安全問題

24日新竹縣竹北瓦斯氣爆引發大火，焚燬民宅，並釀成16歲少年全身重度灼傷，至今還在搶救。氣爆現場，瓦斯公司、消防局測得瓦斯濃度高達2萬PPM，一陣噴水降濃度到130PPM，沒有再燃危險後算是救災告一段落，告知媒體氣爆完成救災；真的沒事了嗎？

錯！25日晚，之後幾天，原氣爆點百公尺近距離又發生氣爆；在地鄰居說，其實瓦斯味一直都有，可能聞習慣了，也或許氣味不夠濃，沒有採取避險、防災動作。這新聞後續偏離主題，去追新竹楊縣長氣爆時在日本有私人行程，之後改機票趕回台灣指揮救災。

縣長返台的救災，新聞焦點在對受傷少年家屬的慰問及後續復原承諾，關鍵的瓦斯安全則未見著墨，其實氣爆事件及後續搶救，反映出不只新竹，各縣市恐怕都有潛在的瓦斯安全疑慮；各縣市似乎都當氣爆是新竹的事，看不到有借鏡新竹的氣爆後續補強措施。

新竹縣府全額投資的新竹瓦斯公司善後應對點出各縣市都存在的瓦斯安全隱憂。竹瓦做了三項應對，一是全盤檢修縣內18處軸流閥，這是瓦斯公司偵測供氣壓力異常的重要設施，應是瓦斯公司例行檢修的重點。第二項措施是對用戶，將用戶已改為暗管的回復為明管；家用瓦斯考慮漏氣風險原先都是明管，但時日久遠，或者美觀，很多改為暗管，這增加漏氣偵測的難度。

第三項措施是將用戶傳統的瓦斯表全數改為有漏氣偵測並自動阻斷供氣的智慧型瓦斯表，這才是安全保證最關鍵措施；過去可能因智慧型瓦斯表申裝較貴，用戶意願不高，全台智慧瓦斯表普及率大概才三成；新竹氣爆事件後仍有零星漏氣、氣爆事件，顯然未裝設智慧型瓦斯表。

不是只管瓦斯公司或地方政府的事，事關公共安全，必須檢討法律規範是否明確；瓦斯外洩、氣爆牽涉到用具、表燈、施工管線，這些都應該以法律來約束，但台灣迄今沒有「配管法」。多年前曾有「配管法」立法倡意，還去日本考察配管執行，但進入立法進程時碰到不少難題，連主管機關是內政部營建署，或是經濟部標準局都無法確定，以致攸關人民身家性命的瓦斯安全停留在技術規則層次；這根本的原則不解決，各地都有瓦斯安全的未爆彈。