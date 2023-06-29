吳德榮：今至周末對流增強 劇烈天氣擴及平地

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今至周末對流增強，劇烈天氣擴及平地，提醒民眾要注意。

吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島有局部陣雨，其他各地晴朗，午後近山區有局部短暫雷陣雨，並擴及部分平地，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至35度，東部22至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生；各地大多高溫炎熱。

他指出，下周一至周三台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨有局部短暫陣雨，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率；各地大多高溫炎熱，下周二、三北部、東半部背風沉降，將出現極端高溫。