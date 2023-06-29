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TPASS周六上路 台鐵先演練

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
三大生活圈TPASS行政院公共運輸通勤月票將於七月一日上路，台鐵昨在台北車站進行模擬演練。記者周湘芸／攝影
三大生活圈TPASS行政院公共運輸通勤月票將於七月一日上路，台鐵昨在台北車站進行模擬演練。記者周湘芸／攝影

三大生活圈TPASS行政院公共運輸通勤月票七月一日上路，台北車站預估每天有十一萬人次進出，交通部長王國材昨視察演練時表示，台鐵雖已做了很多演練，但真正實施後還會有很多臨時狀況，有時候通勤族趕時間比較不耐煩，呼籲各站人員服務態度還是要拿出來。

台鐵台北站昨演練月票上線四大情境，包括旅客走錯通道的動線疏導、單一驗票機及全部驗票機停用、旅客無進站記錄、旅客跨區使用等。

王國材表示，真正實施後還會有很多臨時狀況，包括民眾誤闖、讀卡機問題、尖峰人潮眾多等，希望都能迅速應變替乘客排解。交通部內部也設有TPASS應變群組，任何狀況都能夠隨時回報。

台鐵局長杜微表示，台鐵三大生活圈共設有三九○個專用通道，一分鐘可讀五十張票卡，較來得快速。另配合通勤月票七月一日上路，地方社福卡第一階段也有十縣市納入，第二階段十月預計還有新竹縣市、高雄市、花蓮縣、台東縣上線。

對於台鐵先前推動定期票整合電子票證，但相關建置尚未完成驗收，杜微說，台鐵自己的定期票雖會略微推遲，但不影響民眾權益。

台鐵 交通部長 TPASS 通勤族

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