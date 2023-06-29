4月行人死亡增 將加強取締違規行人

行人地獄話題持續延燒，交通部道安委員會昨公布，今年一至四月交通事故總計十三萬三九七二件，造成逾千人死亡、近十八萬人受傷，死傷人數均較去年同期增加，其中四月單一月分的行人事故更是不降反升，總計卅一名行人死亡，較去年同期增加十人；今年一至四月共有一三四名行人死亡，較去年同期增加十二人。

交通部長王國材坦言，很訝異行人死亡還是增加，將加強督導號誌、工程改善較差縣市；道安會也說，第三季預計針對行人本身違規加強宣導、取締。

根據道安會統計，今年一至四月，總計有一○三九人死於交通事故、十七萬九九三○人受傷。至於四月單月的交通事故死亡人數雖較去年同期下降，但事故件數、受傷人數仍增加，不僅行人死亡人數上升，高齡者、兒少、酒駕死亡人數也較去年同期增加。

道安會分析，行人死亡主要發生於路口，約占五成二，路段死亡約占四成五。若以年齡來看，以高齡者九十四人最多，占逾七成，成年人卅七人居次。

王國材直言，很訝異行人死亡仍增加，顯現行人課題還是嚴重。今年四月已發布行人環境改善做法給地方，包括可以優先做的行人專用及早開時相，可能執行上還剛開始，預計每個月都會公布各縣市辦理情形，給地方一點壓力。

王國材表示，今年四月道路交通事故死亡人數、機車及高齡者死亡人數都以台中市增加最多，酒駕死亡以台南市增加最多，行人死亡以桃園市增加最多，會督導表現不好縣市加強措施。

道安會執秘黃運貴指出，四月行人死亡人數雖上升，但已有趨緩，初步分析，很多是行人本身違規造成，今年第三季會將行人本身遵守交通規則做為宣導重點，包括違規穿越馬路、於車道上使用手機阻礙交通等加強取締。