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出現「負債式中重症」 第四波疫情估7月中後才會緩和

聯合報／ 記者鄒尚謙林琮恩／台北報導
國內第四波疫情再升溫，估七月中旬疫情才會逐步緩和。 圖／本報資料照片
國內第四波疫情再升溫，估七月中旬疫情才會逐步緩和。 圖／本報資料照片

國內第四波疫情將再升溫，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，台灣疫情爆發較晚，導致出現「負債式中重症」，中重症患者人數持續上升，預估七月中旬，部分高齡脆弱族群過世後，疫情才會逐步緩和。

據估計，最近每天新增兩萬多名新冠輕症確診者，但許多個案出現症狀，快篩卻是陰性，台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，確實觀察到此現象，有些長者到院已是中重症，但快篩卻呈陰性，恐有偽陰性問題。

「快篩偽陰性比率增加，準確度恐已下降。」李建璋說，有些高齡個案到院時呼吸衰竭、休克，但在家快篩卻是陰性，經醫院複驗後才出現陽性。由於依現行用藥規定，確診長者如果快篩陰，醫師只能給予症狀治療，無法開立抗病毒藥物，耽誤用藥時機。提醒民眾，長輩如有不適，就應密切注意，若症狀加劇，盡速至醫院接受ＰＣＲ複檢。

為此，食藥署宣布，已發函給十一家國產、卅三家國外輸入等快篩廠商，一個月內提交檢測報告，檢視試劑設計原理、病毒序列等，有無受到變異株影響，如果準確值低於標準，就需下架，不得販售。

在疫情部分，陳秀熙表示，台灣新冠肺炎中重症人數持續上升中，每百萬人中約七十六人，每一百位中重症患者中約十二人死亡，高於許多國家，原因在於台灣疫情進程比國際晚三個月，最近才進入ＸＢＢ亞變異株時代，掀起一波「負債式的中重症」，預估到七月中旬，犧牲一波高齡長者之後，才會緩和。

快篩 疫情 台大醫院

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