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稽查登革熱病媒蚊 高雄開出3罰單

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
衛生局防疫人員針對茄萣區空屋噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供
衛生局防疫人員針對茄萣區空屋噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供

高雄市茄萣區6月26日出現今年高雄首例本土登革熱，為防範疫情擴大，衛生局昨派人在茄萣區大定等6里做環境清消，發現多處孳生病媒蚊積水容器，包括廢棄保麗龍盒、水桶、自來水的水表箱都長出病媒蚊孑孓，衛生局依違反傳染病防治法舉發，開出3張3000元罰單。

衛生局表示，高雄今年首例本土登革熱病例是茄萣區居民，經疫調感染來源是個案工作地台南市東區。為防範疫情擴大，市府防疫團隊26日進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等防治工作。

防疫團隊昨針對警戒範圍，擴大掃蕩茄萣區大定、和協、嘉定、保定、光定、吉定共6里，對髒亂空屋空地、防火巷、菜園、市場攤集場、公園綠地、工地等高風險場域加強巡檢，也加強噴藥化學防治及環境整頓。

防疫團隊在6里發現部分防火巷髒亂且堆積物品，多處發現有孳生登革熱病媒蚊的陽性積水容器，衛生局說，昨天已開出3張罰單，均罰款3000元。

衛生局呼籲，民眾近期如自東南亞國家入境或有台南市活動史、工作史，出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，要盡速前往高雄市521家登革熱合約診所（ https://gov.tw/146 ）就醫，進行登革熱NS1快篩，並主動告知近期旅遊史、活動史。

衛生局 登革熱 疫情

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