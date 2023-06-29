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釋迦銷陸檢疫問題 農委會再槓台東縣府

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
圖為台灣鳳梨釋迦。本報資料照片
圖為台灣鳳梨釋迦。本報資料照片

中國大陸開放台灣釋迦進口，農委會台東縣政府不斷互槓，農委會副主委陳駿季昨說，「沒聽過農產外銷是地方政府和其他國家談」，農產品經貿檢疫「應回歸國與國平台」，若僅單方面與地方政府溝通，未來釋迦檢疫證明簽發將是問題；台東縣政府則強調，釋迦外銷須向有關單位申請檢疫證明，縣府未破壞遊戲規則。

陳駿季昨參加台東農業改良場舉辦的原鄉新農業技術說明會，他說，陸方恢復台灣釋迦輸陸，農委會樂觀其成，但也要求遵循國際農業貿易規範，尤其是「國與國雙方檢疫平台的溝通」一定要有共識，否則容易重蹈覆轍，釋迦外銷檢疫相關內容都已傳給對岸，並詢問配合措施，對岸卻都已讀不回。

陳駿季表示，沒聽過農產外銷是地方政府和其他國家談，應透過成熟的平台進行貿易，農委會秉持雞蛋不放在同個籠子觀念，全力爭取美、日、東南亞等市場，並轉導農民田間管理、檢疫和釋迦保險等，讓鳳梨釋迦外銷步入正軌。

他說，農產品貿易須符合國際貿易的國與國規範，先由雙方檢疫單位談，但陸方卻直接與地方政府談，實務上中華民國簽發檢疫許可證是依雙方簽定的條件來檢疫，若未談妥檢疫條件，就無法處理檢疫許可證簽發，農委會持續努力和陸方聯繫。

台東縣政府農業處長許家豪說，無論包裝廠或貿易商，依規定本來就要向相關單位申請檢疫許可證明，縣府設定的管理規範並未牽涉到檢疫證明，還是依現行規範辦理，釋迦外銷都須向有關單位申請檢疫證明。

鳳梨釋迦 農委會 台東

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