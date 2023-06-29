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單側聲帶麻痺治療福音 術後可「美聲」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
聲帶保養方法 製表╱李青縈
聲帶保養方法 製表╱李青縈

聲音沙啞變小，講話時氣音變重、有氣無力，這可能是單側聲帶麻痺所引起，傳統治療以「聲帶注射手術」為主，填補玻尿酸或自體脂肪來改善聲音品質，但效果難以持久；台北馬偕發表最新式「可調式甲狀軟骨成形術」臨床成果，術後藉由注射生理食鹽水即可調整聲帶空隙，讓聲音達到最佳狀態。

接受心臟外科手術時，必須插管，42歲小華因此聲帶受損，術後聲音變小、氣音極重，造成生活不便，與人溝通障礙重重。

馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科系主任謝麗君表示，在執行甲狀腺、肺部、心臟、食道癌等手術時，可能影響喉返神經、迷走神經，一旦受損，聲帶肌肉喪失收縮功能，造成單側聲帶麻痺、聲門閉鎖不全，就可能出現聲音沙啞、充滿氣音，以及發聲費力、音量減小、吞嚥困難等症狀。

如果發聲功能受到長久影響，現行治療以「聲帶注射手術」為主，將玻尿酸或自體脂肪填補在聲帶空隙，來改善症狀，但注射物質會被人體吸收，效果無法持久，平均只能維持半年到一年。

馬偕醫院參與全球「可調式新式咽喉植入物」臨床試驗，謝麗君表示，病患在手術過程中，必須保持清醒，並嘗試說話，而醫師可以立即調整聲音品質及音量大小。即使手術後也還能補救，在門診注射生理食鹽水調整聲帶空隙，微調到最佳「美聲」。

謝麗君指出，最新式「可調式甲狀軟骨成形術」約需2小時，頸部傷口4至5公分，術後不需復健、練習，及特別保養。至於「可調式新式咽喉植入物」已通過衛福部食藥署審查取得醫材認證，目前必須自費。

謝麗君提醒，若有氣音、聲音沙啞、失聲或喝水容易嗆到等困擾，應該盡早就醫，若診斷為單側聲帶麻痺，積極尋找原因，配合醫師、語言治療師治療；患者平常應多喝水，減少長時間說話，及少吃刺激性飲食，降低胃食道逆流風險。

手術 馬偕醫院 醫師

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