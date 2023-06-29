健康你我他／平常心面對新冠 平安完成泳訓

去年四月，我參加一個由YMCA贊助，訓練身障者游泳的「身障泳士班」課程，由於機會難得，每次上課我都卯足心力，認真學習。

可惜，計畫趕不上變化。上完第二次課程，就接到主辦單位的電話說：「教練確診，先行停課一次，要我有症狀立即快篩。」我費盡九牛二虎之力，排隊買快篩試劑，老天保佑，快篩結果沒確診。

復課後，我的內心很糾結，到底要不要繼續上課？雖然已打滿三劑疫苗，然而水中不能戴口罩，學游泳難免與人相濡以沫，會不會因此感染新冠病毒？另一方面，骨科醫師曾囑咐游泳非常適合我，因自幼未上過體育課的我，水性欠佳，如今好不容易能參加針對身障者所舉辦的游泳訓練，放棄機會豈不可惜？

我請教信賴且專精水療的物理治療師該如何取捨？他告訴我，既然新冠病毒如此防不勝防，不如輕鬆面對，以平常心與它共存，重視營養、充足睡眠、定期運動、補充水分、注意衛生、提升免疫力等，如此一來，即便感染，症狀也不會太嚴重，說不定因此增加抵抗力。

疫情方殷，很多同學都中止訓練。而我接受了老師的建議，繼續上課，為了避免是無症狀感染者而不自知，每次上課前，我會先快篩，就能平安地完成訓練。

如今疫情再起，我將秉持過往經驗，做到該做的，其餘就交託上天保佑。