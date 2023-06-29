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台南登革熱再+13例 3例待找感染源

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德吳淑玲／台南報導
台南登革熱疫情持續。聯合報系資料照
台南登革熱疫情持續。聯合報系資料照

台南昨天新增本土登革熱病例13例，善化、北區及南區都各有1例且尚未找到感染源，全市累計84例。市府與陸軍39化兵群昨天進駐仁德區噴藥，市長黃偉哲也前去視察，籲近期常有間歇性降雨，要避免積水孳生病媒蚊；市府登革熱防治中心呼籲，多個行政區出現零星病例，一定要提高警覺。

防治中心表示，昨新增病例包括東區6例、仁德區4例，南區、北區及善化區各1例，年齡介於18歲至80歲，5例是醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現，目前疫情熱區仍在仁德區與東區的交界處。

陸軍8軍團39化兵群昨、今派出90人投入家戶噴藥，黃偉哲、立委王定宇等人到成功里全福路視察，表示希望國防部盤點相關人力及器材持續協助台南。由於仁德區化學清消數次，蚊子是否抗藥性？國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集說，所使用的藥物經過測試，確保是無虞。

成功大學位於疫情延燒的東區，防治中心主任蘇世斌昨拜會成大校長沈孟儒，校方人員也說明布設誘卵桶方式；市府另要求全市100人以上移工宿舍每周自我檢查登革熱病媒蚊孳生源，500人以上加設成蚊誘殺桶。防疫人員昨天持續在仁德、北區、東區清除孳生源，74個積水容器查獲3個陽性容器。

東區 登革熱 疫情

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