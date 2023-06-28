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脆弱家庭數攀升 安得烈、全家攜手推動「食物箱」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
安得烈慈善協會邀請9m88擔任年度愛心大使，與全家合作愛心食物箱計畫。圖/安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會邀請9m88擔任年度愛心大使，與全家合作愛心食物箱計畫。圖/安得烈慈善協會提供

據衛福部統計，台灣去年全台增加近1萬4千個脆弱家庭，而這些脆弱家庭的兒童常面臨三餐不繼的窘境。安得烈慈善協會與全家便利商店連兩年攜手推動「全家愛心食物箱計畫」，已提供1萬4650箱物資，幫助5500位脆弱家庭孩童。除可透過「全家零錢捐」、「全家APP手機捐」、「FamiPort小額捐」，今年更攜手五大供應商「龍口粉絲、好帝一食品、新東陽、葡糖王生技、中祥食品」一起做公益。民眾只要到全家便利商店購買上述五大企業指定商品，就會由企業捐出商品售價2%至「全家愛心食物箱計畫」。

六都的脆弱家庭通報個案中有超過5成為兒少家庭，平均單一縣市就有超過3000位孩童亟待援助。安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，安得烈持續努力援助全台15歲以下的脆弱家庭兒少，針對個案狀況與需求，提供適時、適需的資源，如針對新生兒家庭提供包含奶粉、尿布的嬰兒食物箱、針對罕病、重症等特殊身體狀況的孩童提供所需要的營養補給品，再次與全家合作，希望透過便於捐助的形式，讓大眾輕鬆發揮愛心。

小郡(化名)與母親、爺爺奶奶同住，小郡的母親因身體不好、需照顧年幼的小郡導致其工作不穩定，小郡的爺爺也年邁、中風，因此全家

經濟重擔落在奶奶身上。安得烈每個月提供小郡一家的食物箱，不僅有小郡爺爺和媽媽所需要的照護用品，更包含小郡成長所需要的營養食品，讓小郡一家能穩定溫飽，也降低了奶奶的負擔，奶奶也高興的說，只要家人平安健康，就是她最大的幸福。

即日起，只要到全家櫃台隨手捐零錢捐（6/28-9/05）、購買五大企業指定商品進行商品捐（7/12-8/8），或是利用「全家」APP的手機捐（6/28-12/31）、FamiPort機台的小額捐（6/28-12/31），就能幫助更多弱勢孩童獲得糧食的支持，成為他們成長茁壯的力量。

628起到全家店舖投下零錢或透過全家APP手機捐款，一起支持全家愛心食物箱計畫，幫助急難兒童渡過難關。圖/安得烈慈善協會提供
628起到全家店舖投下零錢或透過全家APP手機捐款，一起支持全家愛心食物箱計畫，幫助急難兒童渡過難關。圖/安得烈慈善協會提供

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