中藥短缺通報累計105件 主因配貨不均協調後改善

COVID-19疫後看中醫民眾增加約4成，衛福部中醫藥司今天表示，4月至今接獲105件中藥短缺通報，主因是配貨不均，導致部分診所出現以藥換藥，除請藥廠增加生產，並協調配貨。

中藥清冠一號對台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫貢獻大，帶動民眾看中醫比疫情前增加。中醫師公會全聯會理事長詹永兆今天告訴中央社記者，疫情讓民眾對中藥信賴度上升，COVID-19等呼吸道疾病外，包括確診後續腦霧、頭暈、久咳等症狀，不少民眾選擇吃中藥。

如今台灣正在COVID-19第4波流行，詹永兆表示，臨床觀察每個月就醫人數仍持續攀升，因為服用中藥的人太多，造成藥廠來不及生產，中藥出現吃緊情形。

因應缺藥危機，衛生福利部中醫藥司設置中藥供應資訊平台，今年4月正式上線。中醫藥司簡任技正蔡素玲表示，在中藥製劑部分，目前累計接獲105件通報，至於中藥材6月沒有接獲通報。

蔡素玲說，最缺貨的就是酸棗仁湯，因中藥材成本漲到近3倍，一直在通報名單上；複方製劑以左歸丸、炙甘草湯各通報3次最多，單方製劑則以延胡索、酸棗仁也是各通報3次為高。

中醫藥司科長謝采蓓補充，這105件通報都已處理完畢，主因是藥廠透過不同經銷管道銷售，有時在分配上會不平均，雖然用藥不至於短缺，但診所跟診所間偶有互相換貨情事發生，協助調度後已改善。

謝采蓓進一步說明，疫後看中醫民眾增加約4成，但藥廠製程固定，加上疫情期間部分藥廠額外生產COVID-19相關用藥，都會造成排擠效應，產量趕不上用量，目前已請藥廠針對短缺項目增加生產，另也協調業者提供貨源或請中醫師公會協助調度，會持續注意供需情形。