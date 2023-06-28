收購成年禮金可能觸法 文化部籲勿剝奪青年文化體驗

專屬18-21歲青年1200點成年禮金6月6日正式領取使用，3週時間抵用金額破1.6億，且在使用類別及區域分析上，亦初步達到產業精準振興及區域均衡的目標。不過，在熱烈迴響的同時，文化部發現有店家異常使用、民眾收購成年禮金等情形，文化部除即刻暫停店家適用資格外，也強調這些作為可能已觸犯刑法詐欺等罪，若確有不法事實，文化部將即刻移送法辦。

文化部說明，成年禮金至6月27日APP註冊人數約65.5萬，文化幣領取人數達60萬。以使用類型來看，前3名類別為「書店及出版類」、「流行音樂類」、「藝文展演及文化體驗類」，其中獨立書店在消費2點送1點的加持下，使用金額佔整體消費金額約10%。至於各界關注非6都尤其偏鄉使用可能較為不佳情況，經分析「各縣市使用金額佔領取金額比例」，除離島確實較低以外，其餘各縣市都有2成以上，且6都、非6都並無明顯差異。

此外，文化部提到，為能使成年禮金發揮開啟青年朋友藝文接觸機會，透過文化參與及體驗台灣之美來「轉大人」的核心價值，避免成年禮金遭不當濫用。因此，文化部於成年禮金開放領用同時也啟動網路巡查，目前已確認有數件違規案例，包含藝文消費點販售品項與申請項目不符、透過網路平台販售而非實體交易商品、交易異常，以及於社群或拍賣平台低價收購文化幣賺取價差等情形。文化部已立即暫停違規商家的銷售或使用資格，同時聯繫平台配合下架，並協請平台管制會員行為。

文化部表示，依「文化部辦理青年文化體驗試辦計畫作業要點」規定，成年禮金應用於實體場域消費為原則；成年禮金之使用不得找零、轉售，亦不得另再兌換成等值現金；店家應對於所提出憑證之交易事實及真實性負責。對於違反相關規定者，文化部得撤銷民眾領取資格、店家收款資格，並追回已撥付款項。同時，民眾或店家違法利用文化幣獲取不當利益的行為，可能涉及刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑，以及第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，並沒收不法所得，提醒民眾切勿以身試法。