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分子標誌育成 抗稻熱病稻米新種「台大高雄1號」誕生

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。記者彭宣雅／攝影

農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。

農委會高雄農改場副場長吳志文表示，稻熱病對我國稻米生產影響大，若能有抗病品種育成，對於稻米生產就顯得特別重要，損失也會降低，一般稻米每公頃生產7000至8000公斤稻穀，新品種會稍微少一些，約6000至7000公斤，但與市面上的主流品種相比差不多，適合有機栽培。

吳志文表示，至於對於慣行農法的農民是否有誘因，他認為還是有的，因為，一般染上稻熱病，至少會需要噴藥3次以上，但若有抗病品種，也會減少人工、以及噴藥成本，對農民來說還是有利的，相對好栽培管理。

台大高雄1號水稻新品種，來自菲律賓國際稻米研究中心引進的稻熱病判別品系作為抗病基因Pi9的貢獻親，並以高雄場良質米品種高雄145號作為輪迴親，共培育3次。台大高雄1號所帶Pi9抗病基因源自野生稻，在台灣及全球各地，都可抗稻熱病，有助於降低農藥使用量。

高雄場表示，台大高雄1號水稻除具有抗稻熱病特性外，也有不易倒伏、秧苗期耐寒性及米粒外觀佳的特性；但穗上發芽率偏高，因此在收穫期間，仍需加強留意遭逢連續降雨的影響，另對紋枯病及飛蝨較不具抗性，要密切配合相關的防治措施。

台大高雄1號已於112年4月提出申請國內水稻品種權申請，未來可供有機水稻業者、稻米產銷契作集團產區選擇種植新品種參考。

農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場與台大植微系教授鍾佳綾、沈偉強的研究團隊合作，首度以分子標誌技術，育成(非基因改造)的抗稻熱病新品種台大高雄1號，商品名稱為「情有獨鍾」。記者彭宣雅／攝影

稻熱病 稻米

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