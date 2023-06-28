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澳洲交換生另類餵藥案喧騰一時 北榮：近5年通報170人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

澳洲交換生日前疑遭女密友餵食滅鼠藥案件，一度牽扯台灣小吃，喧騰一時，國人對該起餵藥案十分關注。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師朱豐沅說，臨床收治吃滅鼠藥個案多數為蓄意自殺，若能盡速就醫療都能救回一命，但滅鼠藥含超級華法林成分，當劑量過高時，仍可能造成腦部出血，有致命危險。

台北榮總今舉辦「衛福部暨台北榮總毒藥物防治諮詢中心－農藥中毒案例研討會」，依北榮毒藥物防治諮詢中心近5年統計，來電詢問或通報吃滅鼠藥案例，動物36例、民眾170例，經分析民眾案例，女性91人、男性79人，食入原因以蓄意最多，達104人，非蓄意60人，未知6人，蓄意中以自殺蓄意99人最多，非蓄意為一般意外最多57人，170名個案中無人死亡。

另依中毒嚴重程度區分，無症狀84人最多，輕度及中度中毒各25人，重度中毒1人。朱豐沅說，滅鼠藥中的超級華法林成分，主要作用為抗凝血劑，讓體內凝血機制喪失，而出現牙齦出血、瘀青、流鼻血、腹痛、血尿、血便等凝血功能異常症狀，嚴重時甚至可能引發腦部出血，恐有偏癱及致命危險。

朱豐沅說，臨床收治患者多是情緒一時激動、賭氣，吃滅鼠藥尋短，但食入後2至3天才會出現瘀血等症狀，這時情緒已經平緩且後悔吃藥，因而就醫尋求治療。

朱豐沅收治一名50多歲女性就是如此，與家人爭吵後吃滅鼠藥，2至3天後，左眼眼白大量出血，合併左眼眶四周及身體各處嚴重瘀傷，就像被家暴一樣，但女子情緒已平緩而自行就醫，一到急診就說，2至3天前吃了滅鼠藥，經治療後，女子已康復出院。

朱豐沅說，有些民眾吃了滅鼠藥後，當天就出現腹痛、後背痛症狀，且這種疼痛是非常痛，痛到受不了就醫；若不慎食入滅鼠藥，切忌不可以催吐，以防嘔吐物進入肺臟，反而引發吸入性肺炎，建議立刻就醫，治療時需長期使用維他命K1，將超級華法林代謝排出體外。

中毒 榮總

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