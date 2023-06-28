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腸病毒疫苗自費接種倒數 這年齡層先與醫師討論再打

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
腸病毒疫情仍在流行期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論腸病毒A71型疫苗自費接種建議。 本報資料照片
腸病毒疫情仍在流行期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論腸病毒A71型疫苗自費接種建議。 本報資料照片

腸病毒疫情仍在流行期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論腸病毒A71型疫苗自費接種建議，滿2個月至未滿6歲幼兒自費接種，可與其他疫苗同時施打。疾管署發言人羅一鈞表示，幼兒接種腸病毒A71型疫苗可預防重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。目前衛福部食藥署核準腸病毒A71型疫苗有兩種，安特羅的腸病毒疫苗預計7月底以前上市，接種對象為2個月至6歲孩童，需接種兩劑，兩劑間隔28天，一劑4000元。

高端的腸病毒A71疫苗預計在7月中下旬上市，接種對象為2個月至6歲孩童，需接種兩劑、兩劑間隔28天；而2個月至2歲幼兒打疫苗後，間隔一年還需施打一劑追加劑，一劑4300元。

ACIP疫苗專家會議提出四項重點：

一、腸病毒A71型疫苗為全病毒型不活化疫苗，於2023年取得食藥署核准上市，該疫苗研發始於2002年，為使用當時流行的B4基因亞型病毒株去活化後作為疫苗。

二，腸病毒A71型為最容易引起神經系統併發症的腸病毒型別之一，接種腸病毒A71型疫苗，可預防幼兒感染造成重症的風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

第三，腸病毒A71型疫苗在血清抗體的體外試驗中，可交叉保護腸病毒A71型的不同基因亞型（如 B5、C4），但對於大多數的病毒型別，如克沙奇A16型、腸病毒D68型等，尚無疫苗可供預防，且未有證據顯示腸病毒A71型疫苗對於其他腸病毒型別具有交叉保護效力。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，感染腸病毒71型住院病患中，約有兩成發生重症。安特羅疫苗是採用免疫橋接，要在五年內補齊資料；而高端則是完成三期臨床試驗。

腸病毒A71疫苗是否可和其他疫苗一起接種？黃玉成提醒，安特羅疫苗仿單排除同時與其他疫苗一起施打，但是學理上認為可與其他常規嬰幼兒疫苗同時接種，也可以根據仿單建議與其他疫苗間隔兩周以上；同時，對於2個月至6個月幼兒的臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時（月齡）開始接種。

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