風機範圍還做漁電共生 芳苑陸域風機環評退回小組審查

環保署環評大會今召開第445次會議，針對彰化芳苑陸域風機環評案，先前環委憂衝擊大杓鷸渡冬地，建議進二階環評。今天再度審查，發現劃設風機設置範圍的永興魚塭，同時也作為漁電共生專區，但先前從未針對漁電共生進行討論，憂心對當地生態造成更嚴重衝擊，最終決議本案補正資料後送專案小組審查。

開發單位力能電力及星台風電說明，本案位於彰化縣芳苑鄉永興海埔地養殖專區及內陸農地，原計畫將設置27座風機，經環委第1次初審意見後，調整為19座；經第2次初審意見後，再將風機數量調降至13座（海埔地從19座降至10座、內陸農地設置3座），迴避彰化野鳥學會鳥類調查熱區，並保留南區棲地完整性，且將所有風機淨間距保持在350公尺以上。

開發單位表示，針對鳥類生態監測，開發單位指出，經調查本區主要保育類鳥種為小燕鷗、黑翅鳶、大杓鷸、 大濱鷸，經調家及評估後，認為受風機影響輕微；其餘鳥種數量少（小於0.4%），受風機影響小。

農委會林務局表示，風機的設置將嚴重影響保育類鳥類大杓鷸對於棲息地的選擇，近年彰化大杓鷸數量已從3000隻減至600隻，比起同樣為保育類的黑面琵鷺，數量更少，對於風機使用有相當大的疑慮，盼開發單位提出更具體的評估。

彰化縣政府表示，永興魚塭全區為公告的漁電共生專區，也是生態高度敏感區，能源局為避免難以恢復的生態衝擊，只開放北側20％漁電共生申請；風機設置將造成鳥類生態造成更嚴重衝擊，但本案環說書都沒提及，，認為本案恐與周圍相關計畫有顯著不相容的情況，要求開發單位針對稀有鳥類有顯著影響部分，於二階環評說明。

彰化縣政府指出，本案最大問題為就是「選址」，永興魚塭是許多保育鳥類的棲息地，具有不可替代性，開發單位應說明清楚風機設置在永興魚塭的必要性及不可替代性，為避免衝擊當地生態，仍建議風機設置避開永興魚塭。

但有環委認為，永興魚塭為大杓鷸的暫時棲息地，而非覓食區，開發單位已保留南邊很大區域，應強化犬隻等干擾，不應該區域為生態高度敏感區就認為什麼都不能做。

環委指出，當初小組審查時環委們的意見分歧，有些委員認為不需要進入到二階，部分環委及地方政府對鳥類生態十分憂心，因此才建議進入二階並進入大會討論，認為本案應退回小組再仔細審查；另過去審查沒有考量到漁電共生。

環保署長張子敬表示，永興魚塭區域已劃分範圍設置風機並提送至環評，是否還能設置漁電共生的光電板認為還有待討論，由於漁電共生為農委會及能源局的計畫，若選在環評開發範圍，應也提送至環評審查，畢竟該區已劃分給風場使用，建議退回小組審查，除討論過去沒討論過的漁電共生外，也要釐清相關法規。

經閉門會議後，環委要求開發單位應評估本案選址的妥適性；強化陸域生態調查作業，蒐集農委會、彰縣政府、台電、彰化鳥會等機關及團體電查結果，風機設置位置評估迴避大杓鷸、大濱鷸、黑面琵鷺、黑翅鳶、小燕鷗、紅皮書受脅鳥種及其他保育類鳥類穩定出沒處，並將鳥類與風機最近忌避距離至少300公尺納入考量，另評估風機與風機間距至少500公尺的可能性。

針對本案開發是否對大杓鷸、大濱鷸、黑面琵鷺、黑翅鳶、小燕鷗、紅皮書受脅鳥種及其他保育類鳥類產生干擾、屏蔽及拋棄永興魚塭區棲地的影響，要求開發單位研提減輕對策；強化保育類鳥類、紅皮書受脅鳥種、水鳥群聚的重擊風險等量化評估，並參考風險評估數據訂定量化標準，加強停機降載機制。