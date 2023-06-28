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明午後中南部山區留意強降雨 未來一周各地高溫炎熱
中央氣象局表示，明天天氣較不穩定，南部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北及宜蘭地區則為多雲到晴天氣，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部山區有短延時強降雨；未來一周午後都會受對流影響有雷陣雨，白天各地偏熱，整體溫度約32至34度。
氣象局預報員黃恩鴻表示，明天南方雲系影響，天氣較不穩定、水氣較多，東南部地區及恆春半島有不定時短暫雨，南部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北及宜蘭地區則為多雲到晴天氣，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部山區有短延時強降雨。白天各地偏熱，整體溫度約32至34度。
黃恩鴻指出，周五偏南風，清晨至上午南部地區有零星短暫雨，午後大台北地區及各山區有局部大雨，溫度都差不多。周六至下周三偏西南風環境，各地午後都有雷陣雨，白天高溫悶熱 ，清晨至上午南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，各地水氣偏多。
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