澳洲遊客突中風 慈濟醫護照護助康復返鄉

一名73歲澳洲人James與太太搭乘郵輪到台灣旅遊，出現嗜睡伴隨左側乏力，至花蓮慈濟醫院急診，經腦部電腦斷層檢查出是出血型腦中風。緊急手術後住院治療1個月，在醫護悉心照顧與太太的畫作支持下，James逐漸康復、如願回國，更開心與親友分享慈濟醫護救自己一命，對台灣留下良好印象。

今年4月中，James因左側頂葉及顳葉周圍組織水腫緊急入院，接受手術抽吸血塊，儘管過程順利，但先前的血塊壓迫，造成James的記憶、語言能力受損與行動能力下降，需積極復健治療，原本開心出門旅遊，卻意外住進醫院，令2人情緒低落。

術後住院治療的一個月內，慈濟護理團隊邀請曾在澳洲有留學經驗的護理部副主任王淑貞陪伴，並協助James與太太Glenys的飲食及夜間陪病問題，王淑貞特別尋找醫院附近能開伙的民宿，讓Glenys日間方便往返醫院和住處，親自為先生準備合口味的料理。

為安撫情緒低落的James，從入住加護病房開始，Glenys將自己的畫作貼在病房的牆面上，「晚上睡不著覺，就讓他看著我的畫吧」Glenys說，她的作品對先生來說，就像是護身符一樣，能讓他安心。面對文化差異，不僅負責照護的護理團隊全力配合夫妻的需求，王淑貞也多次到病房關心，陪James說話解悶。

這份關懷令James的心情好了起來，剛中風的他原本連1個句子都難以完整表達，且需靠輪椅代步，但在一天天堅持的復健下，情況逐漸好轉，出院時已可以正常與人交流，倚靠拐杖就能自行行走。

直到5月中出院返回澳洲後，James仍透過通訊軟體向護理團隊表達感謝，並持續與團隊分享生活日常。5月底James生日時，團隊還特別錄製生日祝福影片，歡唱生日快樂歌為地球彼端的壽星慶生。Glenys說，丈夫在返鄉後向每位親友分享慈濟救了自己一命，2人絕不會忘記這1個月以來團隊無微不至的照顧。