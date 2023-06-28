軟便藥、浣腸都沒用？5歲男童從小肚痛竟是疝氣惹禍

台中市大肚區一名5歲男童從2歲起，常莫名肚子痛，吃軟便藥、浣腸都沒緩解，直到近日健檢發現左邊睪丸上方有腫塊，經就醫診斷為兒童腹股溝疝氣，透過傳統疝氣修補手術後，隔天就能回去上課，約一周痊癒。

烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉說，兒童疝氣在1歲以下嬰兒盛行率可達到5%至10％，1歲以上兒童盛行率約在1％以下；大多為先天因素，主要是腹股溝的「鞘突」未正常關閉，導致腹腔內的組織或器官穿過通道進入鼠蹊部，症狀以腫塊和肚子不適感為主。

烏日林新醫院泌尿科團隊採傳統疝氣修補手術，為男童全身麻醉，由醫師在腹股溝劃開約3公分傷口，進行疝氣囊分離及高位結紮，再縫合切口，手術時間約半小時。

男童母親表示，因兒子症狀不明顯，洗澡也沒有摸到腫塊，但兒子從2歲開始，就容易肚子痛，常常去診所開軟便藥、或腸胃藥，甚至浣腸藥，明明都順利排便但還是肚子痛，百思不得其解，原來是疝氣引起。