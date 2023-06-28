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軟便藥、浣腸都沒用？5歲男童從小肚痛竟是疝氣惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
5歲男童接受傳統疝氣修補手術後，留有約3公分傷口。圖／ 烏日林新醫院提供
5歲男童接受傳統疝氣修補手術後，留有約3公分傷口。圖／ 烏日林新醫院提供

台中市大肚區一名5歲男童從2歲起，常莫名肚子痛，吃軟便藥、浣腸都沒緩解，直到近日健檢發現左邊睪丸上方有腫塊，經就醫診斷為兒童腹股溝疝氣，透過傳統疝氣修補手術後，隔天就能回去上課，約一周痊癒。

烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉說，兒童疝氣在1歲以下嬰兒盛行率可達到5%至10％，1歲以上兒童盛行率約在1％以下；大多為先天因素，主要是腹股溝的「鞘突」未正常關閉，導致腹腔內的組織或器官穿過通道進入鼠蹊部，症狀以腫塊和肚子不適感為主。

烏日林新醫院泌尿科團隊採傳統疝氣修補手術，為男童全身麻醉，由醫師在腹股溝劃開約3公分傷口，進行疝氣囊分離及高位結紮，再縫合切口，手術時間約半小時。

男童母親表示，因兒子症狀不明顯，洗澡也沒有摸到腫塊，但兒子從2歲開始，就容易肚子痛，常常去診所開軟便藥、或腸胃藥，甚至浣腸藥，明明都順利排便但還是肚子痛，百思不得其解，原來是疝氣引起。

張朋暉提醒，若家長發現孩童下腹部不明凸出物或是陰囊腫脹等問題，建議就醫檢查。兒童疝氣大多數情況下，不會造成立即性的嚴重威脅，但仍需及時就醫治療，以防嚴重時可能引發腸子壞死、腹膜炎、敗血病甚至死亡。若是出現腫塊不能輕易地推回腹腔，或者兒童出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，建議盡快至泌尿科或小兒外科就醫。

5歲男童（中）接受傳統疝氣修補手術後，恢復良好，右為醫師張朋暉。圖／ 烏日林新醫院提供
5歲男童（中）接受傳統疝氣修補手術後，恢復良好，右為醫師張朋暉。圖／ 烏日林新醫院提供

手術 醫師

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