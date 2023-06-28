4月行人死亡數不減反升 交通部擬同步加強行人違規取締

交通部今天召開道安說明會，公布今年4月單月交通事故死亡人數較去年同期減少10人，為今年以來單月首次下降，但行人事故死亡較去年同期增加10人，不減反升。交通部長王國材坦言，雖然4月單月有下降趨勢，很訝異行人死亡還是增加，將加強督導號誌、道路工程改善較差縣市；道安會也說，第三季預計針對行人本身違規加強宣導、取締。

交通部表示，今年1至4月交通事故共13萬3972件，造成1039人死亡、17萬9930人受傷，仍較去年同期增加62人死亡、增加1萬6185人受傷，但4月單月交通事故死亡人數已較去年同期減少10人，為今年以來單月首次下降，5、6月預計也有朝下降趨勢。

若以行人來看，今年1至4月死亡134人，較去年同期增加12人；4月單月死亡31人，較去年同期增加10人。其中，1至4月行人死亡主要發生於路口，約占整體行人死亡52%；路段死亡次之，約占整體行人死亡45%。依年齡區分，高齡者94人最多，占70.1%；成年人37人居次，占27.6%。

王國材表示，今年1到4月交通事故死亡數1039人還是增加，雖然4月單月有下降趨勢，改善最多的是機車，但很訝異的是行人死亡還是增加10人，顯現行人課題還是嚴重。今年4月10日發布行人環境改善做法給地方，包括可以優先做的行人專用及早開時向，可能執行面還在剛開始，每個月都會公布各縣市辦理情形，給地方一點壓力。

王國材指出，今年4月道路交通事故死亡人數以台中增加最多，機車及高齡者也以台中增加最多，酒駕死亡以台南增加最多，行人死亡以桃園增加最多，會督導表現不好縣市特別注意措施。行人專用或早開時相辦理較好，超過10%縣市包括台北市、高雄市、基隆市、新竹縣。

針對行人死亡數據不減反增，道安會執秘黃運貴指出，4月整體死亡人數下降主因機車事故下降，行人部分還是上升，但已有趨緩。初步了解很多是行人本身違規造成，今年第三季將行人本身是否遵守交通規則做為宣導重點，包括違規穿越馬路、於車道上使用手機阻礙交通等加強取締。

交通部也說，今年1至4月最主要死亡族群為機車及高齡者，機車占全體死亡人數約6成3、高齡者約占4成。另外，高齡者、兒少、酒駕4月單月及1至4月均較去年同期增加。