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嘉義蘭潭、仁義潭水庫進水豐沛 8月底供水無虞

中央社／ 嘉義市28日電
嘉義縣市水情燈號黃燈，近來幾波雨勢為蘭潭、仁義潭水庫帶來豐沛水量。圖為蘭潭水庫。記者魯永明／攝影
嘉義縣市水情燈號黃燈，近來幾波雨勢為蘭潭、仁義潭水庫帶來豐沛水量。圖為蘭潭水庫。記者魯永明／攝影

嘉義縣市水情燈號黃燈，近來幾波雨勢為蘭潭、仁義潭水庫帶來豐沛水量，截至今天，2座水庫合計蓄水量約1923萬噸，台水第五區管理處保守估算至8月底供水無虞。

台灣自來水公司第五區管理處今天發布訊息指出，嘉義蘭潭、仁義潭水庫昨天進水量約37萬噸，截至今天2座水庫合計蓄水量為1923萬噸，為減少2水庫出水量，目前每天仍由雲林湖山水庫支援10萬噸、台南烏山頭水庫支援11萬噸，2水庫以目前每天約8萬噸出水量，保守估算至8月底仍供水無虞。

台水第五區管理處表示，近來幾波雨勢，阿里山系統每天進水量逾2000噸，目前原水蓄水池已蓄滿6萬7000噸，用水無虞；樂野系統進水量每天逾1000噸，以平日用水800噸及假日用水950噸估算，足以因應每天用水所需，一樣供水無虞。

根據水利署南區水資源局資料顯示，截至今天下午1時止，蘭潭蓄水量704萬噸，有效蓄水率76.36%；仁義潭1219萬噸，有效蓄水率為49.15%。

至於嘉義縣市水情燈號為減壓供水的黃燈，何時會調整為水情提醒的綠燈，台水第五區管理處指出，水情燈號的改變和仁義潭、蘭潭水庫水量並非等號，須考量整個雲林湖山、台南曾文、烏山頭的水量，還有二期稻作是否休耕等因素，且水情燈號主要是水利署管制。

烏山頭水庫 蘭潭 嘉義

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