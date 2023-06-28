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動保團體為母雞發聲 呼籲拒絕格子籠囚禁

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
動保團體與企業合作，呼籲外界重視經濟動物生命，讓母雞自由。記者彭宣雅／攝影
動保團體與企業合作，呼籲外界重視經濟動物生命，讓母雞自由。記者彭宣雅／攝影

台灣每年有近4000萬隻產蛋母雞，動保團體訴求，母雞一輩子僅能被關在狹小的「格子籠」中，被剝奪一切自然天性與需求，日日痛苦產蛋。動保團體台灣動物社會研究會與企業 LUSH合作，推動「廢除格子籠，讓母雞自由」活動，呼籲母雞為民眾為母雞發聲。

現場，身著母雞裝的母雞工會成員說，工廠化集約畜牧為追求利益最大化，將辛苦產蛋的母雞囚禁在「格子籠」裡，母雞為產蛋機器。格子籠飼養系統將2至4 隻母雞，塞進約A4紙張的狹小空間，終生的囚禁導致母雞身心不健康，甚至互相攻擊。

LUSH表示，對於台灣格子籠母雞的處境感到心碎，除簽署母雞自由宣言外，透過全台4家門市設置的「讓母雞自由」專區，喚起消費者關注並參與連署行動，督促政府提出政策，尊重經濟動物生命，讓母雞自由。

台灣動物社會研究會研究員寸舫筑表示，研究會長期倡議改善各式經濟動物處境，今年正式發起該計畫，目前已有上百位影響力人物和品牌簽署宣言，希望各界正視產業轉型友善飼養的重要性。

動保團體

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