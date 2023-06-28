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印尼醫師赴花蓮慈濟醫院 見習交流中西醫合療

中央社／ 花蓮縣28日電

印尼力寶集團董事長李文正的親友，經由花蓮慈濟醫院中西醫合療的幫助找回健康後，帶領旗下醫院Siloam Hospitals 4名醫師來到花蓮慈濟醫院見習交流，將學習經驗帶回印尼，幫助更多病人。

來自印尼Siloam Hospitals的醫師包含執行長GraceFrelita以及4名醫師，分別到花蓮慈濟醫院的中醫部、神經外科部、血液腫瘤科見習。花蓮慈濟醫院長林欣榮在歡迎會上表示，期待透過這次交流，結合雙方的力量，造福更多的病人。

「讓不能醒的病人醒過來，讓不能站的病人站起來，讓不能走的病人邁出步伐」。林欣榮說，秉持創辦人證嚴法師推動中西醫合療的理念，以「中西醫照護一條龍」提供多元照護模式，在西醫住院病人不分科別、病房，均可會診中醫，並搭配內生性幹細胞療法、高壓氧、針灸、中藥調理、復健等治療計畫幫助病人。

在印尼擁有40多家醫院的力寶集團董事長李文正說，這次帶領旗下醫院的西醫師、中醫師到花蓮交流學習，主要是親友在花蓮慈濟醫院接受中西醫合療的經驗令他印象深刻，未來還會陸續安排醫師來學習，希望讓更多的印尼病人獲得更好的醫療照護。

在中醫部見習的醫師Airin Kristiani說，台灣與印尼的中醫有些不同，在印尼只學習針灸，沒有學習中藥學相關理論，希望在這次培訓，可以更了解關於台灣中藥與針灸的辨證方式，也希望能學習台灣中醫師從脈搏與舌頭來診斷病人的病況，並在印尼推廣更多相關傳統中醫學的診治方法。

除了精實的專業見習課程外，印尼一行人也參訪大愛醫療溯源館，深刻理解慈濟精神是由許多台灣人的愛心點滴累積而來，持續將這分愛延續並拓展至國際，令人感動。

印尼 醫師 中醫

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