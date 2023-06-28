快訊

陳建州、范范聲明求償1千萬、刊登道歉啟事 大牙經紀公司回應了

考古發現「披薩祖先」！龐貝古城千年披薩 上面還有水果

陳建州黑歷史被翻出 昔遊戲吻上Selina疑伸舌頭讓她崩潰

孕婦吃芒果寶寶皮膚會變差？ 營養師這麼解讀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
現在是芒果盛產季節風味極佳，營養師澄清，孕婦吃芒果不會影響胎兒，且富含營養素，孕期適量品嘗有助健康。圖／南投醫院提供
現在是芒果盛產季節風味極佳，營養師澄清，孕婦吃芒果不會影響胎兒，且富含營養素，孕期適量品嘗有助健康。圖／南投醫院提供

最近台灣芒果盛產，香甜多汁風味佳，不過常有長輩經驗談，提醒孕婦「芒果有毒要少吃，以免寶寶出生後皮膚不好」。衛福部南投醫院營養師澄清，芒果營養價值豐富，可促進腸胃蠕動，以防孕期便秘，又有豐富胡蘿蔔素，讓孕婦眼睛更健康，適量食用芒果不會影響寶寶皮膚。

南投醫院營養師黃淑敏說，據農委會資料指芒果有毒會導致過敏的說法，是因芒果屬於漆樹科，含有較多生物過敏原，例如芒果樹枝液含有「漆酚」、芒果果皮含有「間苯二酚」等，會讓少數人過敏，過敏者可能會出現氣喘、蕁麻疹或皮膚炎等症狀。

其實芒果是營養豐富水果，依據食藥署食品營養成分資料庫指出，每100公克的愛文芒果平均熱量約50kcal，並含有維生素A 、ß-胡蘿蔔素、維生素C、葉酸27.1 ug、膳食纖維0.9 g、鉀106 mg等，營養成分相當多，加上含有高鉀離子，可避免血壓過高。

黃淑敏說，適量品嘗芒果好處多多，ß-胡蘿蔔素於體內會轉換成維生素A，而維生素A，可以維持眼睛健康及昏暗光線中的視力，協助免疫系統正常運作；膳食纖維有助於腸胃蠕動、順暢排便；鉀則可以穩定血壓。

芒果由於ß-胡蘿蔔素豐富，吃過量可能會導致其滯留體內，而短暫出現身體變黃等症狀，此外，芒果含糖量每100公克約10至15公克，糖尿病、腎臟病患者應酌量食用不要過量，避免造成身體負擔。

芒果 孕婦

延伸閱讀

台南芒果上市 快閃巡迴車400盒精品完售

快閃推廣台南精品芒果禮盒 400盒預購一空

她三餐超清淡卻脂肪肝！營養師曝4情況需留意：真的別這樣吃

台南芒果盛產小果率占3成 山區果樹載水供灌度乾旱

相關新聞

新冠肺炎中重症人數還在上升、宜花東居多 專家曝原因

新冠疫情仍受全球矚目，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今表示，據世界衛生組織（WHO）每周通報，整體而言每個地區疫情呈現下...

5大面向！化妝、臉部美容留意 美容定型化契約規範7月生效

買商品送美容體驗？美容契約相關爭議多。疾管署發言人羅一鈞表示，為解決強迫推銷美容等糾紛，依據消費者保護法訂定「美容定型化...

「盤尼西林」梅毒用藥剩2個月庫存 食藥署：最快7月中會再輸入

梅毒治療用的抗生素傳出「盤尼西林」短缺，竟是美國疫情驟升，食藥署監測後，發現國內唯一一張盤尼西林許可證僅剩2個月庫存。食...

臭灰搭！他騎車環島創獨一無二「藝術品」 網笑：好一雙奪命香雞腿

台灣很美，近年來很多人把「機車環島」視為人生必須一次的旅行清單。日前有一名網友發文表示，他花了八天七夜騎車環島，曬出一個獨一無二的「藝術品」，覺得很有成就感，引發網友讚賞！

影／往台東自強號卡在瑞芳2小時！旅客抱怨：去不了蘭嶼

台鐵408次自強號8點左右通過瑞芳站後，列車後方「1車」壓力管脫落失去動力，司機緊急處置後駛回瑞芳站檢修。旅客在列車上等...

台鐵新購入EMU3000軟管脫落故障 旅客卡瑞芳影響7列次

台鐵408次自強號今早7點30分自樹林站發車，原訂11點15分抵達台東站，不料行經瑞芳站後發生故障。據了解，故障車輛為2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦