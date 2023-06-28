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老翁反覆腹瀉合併黏液血便 診斷患了潰瘍性結腸炎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台中榮醫嘉義分院大腸直腸科醫師陳昌志說明潰瘍性結腸炎症狀。圖／台中榮醫嘉義分院提供
台中榮醫嘉義分院大腸直腸科醫師陳昌志說明潰瘍性結腸炎症狀。圖／台中榮醫嘉義分院提供

70歲賴姓老翁最近常腹瀉、腹脹，嚴重還有血便，忙碌或壓力症狀更嚴重，自行到藥局買止瀉藥服用未改善，症狀反覆逾1個多月，出現疲倦無力體重急遽下降，家人趕緊帶他到台中榮醫嘉義分院急診，檢查診斷左側「潰瘍性結腸炎」，經治療症狀緩解，恢復正常飲食及正常排便後出院，改以門診長期追蹤治療。

大腸直腸科醫師陳昌志說，賴姓老翁檢查發現白血球指數上升、電解質不平衡，安排住院禁食讓腸道休息靜脈點滴，糞便、大腸鏡檢查，發現降結腸、乙狀結腸至直腸廣泛黏膜泛紅、潰瘍、出血，在大腸幾處可疑點多處切片檢查，排除感染性腸炎，診斷為左側「潰瘍性結腸炎」，經靜脈點滴營養及合併口服加灌腸5-ASA抗發炎藥、類固醇治療，症狀明顯改善。　

陳昌志表示，潰瘍性結腸炎是發炎性腸道疾病 (IBD)的一種，主要是遺傳與環境相互影響造成終身疾病，非一般細菌、病毒感染導致大腸結腸炎，台灣盛行率約每10萬人有12名患者，每年約新增350名確診人數，男性比女性多（男女比例約為1.4：1.6），好發年齡20至40歲，也有少數幼兒及年長者得病。

IBD成因未明，研究顯示與基因、環境、飲食等有關，包含過多精緻加工飲食、抽菸、生活壓力、藥物及高社經地位等，目前疾病發生率及盛行率逐年增加。臨床症狀腹瀉，多有合併黏液及血便，通常排便次數會變多，其他症狀包括腹痛、裡急後重（想排便排不出來）、大小便失禁、出血、腹痛、嘔吐等；有些病人會全身性症狀，如發燒、疲倦和體重減輕等症狀。

陳昌志說，潰瘍性結腸炎需按時服藥，疾病活性可得到控制，生活作息盡量避免熬夜，規律生活有助於控制病情，呼籲有症狀有血便不要輕忽，以為只是痔瘡，盡速就醫安排檢查及早發現，對症下藥。

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