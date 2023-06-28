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暑假將至！ 國道車潮估為平日1.2倍 13處地雷路段、交管一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年暑假期間國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供
今年暑假期間國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供

今年暑假將至，高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間全國道每周五至周日交通量約為105至107百萬車公里，約為去年年平均平日交通量1.2倍，透過大數據分析國道易壅塞時段13處路段，規劃於7月1日至8月29日實施國道高乘載、匝道儀控管制等交通疏導措施。

高公局表示，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段，如國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城；周日下午北向瓶頸路段，如國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等；周一下午北向國5宜蘭-坪林路段則易有長時間壅塞情形。

高公局表示，暑假國道管制措施包括，維持每周日下午3點至晚間8點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制；每周五至周一現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

在替代道路部分，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6台中往返南投地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。另外，每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業；每周五至周一將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

高公局也說，暑假期間高溫易造成車輛故障及爆胎情形，提醒民眾做好車輛保養並於行前檢查車況，如遇到爆胎情形應先顯示方向燈逐漸減速至外側路肩停車待援，啟亮危險警示燈後，於車輛上游50至100公尺處放置車輛故障標誌。

高速公路局預估今年暑假國道交通量約為去年年平均平日交通量1.2倍。本報資料照
高速公路局預估今年暑假國道交通量約為去年年平均平日交通量1.2倍。本報資料照

國道 宜蘭 坪林

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