避免再有中油氣爆案！立委推總體檢 環團要求實質數據

高雄石化煉鋼重鎮林園、臨海、大社工業區近年發生多起工安事件，時代力量立委陳椒華為此推動工業區及科學園區體檢業務，但環團指出，參與總體檢成果發表會卻得不到善意回應，不僅無法進入廠商實際查看，相關數據也無從得知；工業局則表示，稽查人員能依法進入，但沒廠商邀請，環團無法進場。

國科會產學處副處長涂君怡說明，體檢由環保署、勞動部、地方政府稽查單位、專家學者及公民團體共同參與，由廠商針對環保、職安等項目自主管理檢核與資料下載，再由訪查小組進行查訪，執行期程自2022年7月至12月，訪查對象為各管理局轄下2021年空汙排放量及廢棄物聯單量皆為前80％的廠商，共計10家（竹科6家、中科家、南科2家）及園區汙水處理廠。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，去年6月20日參加科學園區總體檢成果發表會，以為會有總體檢意見改建成果報告，結果只是南部科學園區自嗨成果報告；數次竹科訪查要求事先提供簡報資料都無善意回應，現場廠商怕「機密外洩」還要求列管手機，彼此無信任及雙向溝通，認為環團被當作丐幫敷衍了事。

粘麗玉進一步說，三大工業區最大無共識的就是中油大林煉油廠爆炸事件後，環團一直無法進場查訪，工業局推責給國營會，至今仍無回應，而可供查訪的汙水處理廠可見中油管線老舊斑駁，認為光汙水廠管線就如此老舊，中油爆炸區域恐有更多漏洞。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，工業局雖蒐集三大工業區廠商料、召開檢核平台會議，但僅讓環團從書面資料檢核廠商「法規符合度」，沒有讓環團至工業區內任何一家工廠實際查看，未能從廠商提供資料中有效整理及分析其問題。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，雖然環保署已將相關的基本資料公開，但公開程度還不足以讓人理解其對環境的影響程度，以及催動有意義的監督，例如公開的廢棄物種類與代碼太過籠統，無法判斷其物種類別與特性；其處理方式名稱也無法讓人知道其處理方式是否妥當；至於流向則未能公開。

謝和霖說，園區管理單位的科學園區管理局及工業園區服務中心，或者監督環境表現的環保署與地方環保局，也未將空、水、廢、毒申報資料及其他運作相關資料（如入料量、產量、用水、用電）整合成易於民眾識讀、判斷的型式；不同主管機關掌握一堆數據，卻欠缺大數據的整合與自動分析，認為有必要導入人工智慧。

石虎保育協會棲地保護專員陳祺忠說，竹科總體檢讓資本額較大、狀況較好的廠商接受訪查，但其委外廠商的空汙、水汙等數據均不提供；另詢問台積電屋頂太陽能光電建置比例，廠商代表回覆「能蓋的都蓋了」，事後看新聞才知台積電以「廠區安全」為由，成為該園區閒置屋頂最多的廠商，對台灣綠能發展可信度是種傷害。

工業局副組長陳良棟表示，2021年起陳椒華委員召集七次會議，討論如何精進總體檢，工業局也積極協調各工廠提供的資料，總計321個工廠提供資料並送至各主管機關做查核，各主管機關整合後，針對有問題工廠進行現場稽查，總計執行318個場次，期間針對問題工廠執行罰鍰、通知改善，甚至停工等處分。