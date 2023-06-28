日月潭伊達邵自來水不再混濁 兩處深井加入供水600噸
鄰近日月潭畔的日月村，雖位在伊達邵碼頭旁，但兩年前一場大旱，居民打開水龍頭流出的自來水竟然是「泥巴水」，經自來水公司會勘協調後，決定按照「災害防救法」規定，申請鑿井確保日後民生供水維持穩定，兩處深井分別於今年6月陸續完工，今天正式送水進德化淨水場，預計可以增加每日400至600公噸的供水。
兩年前，國內面臨56年來最大缺水，日月潭水庫水位甚至創下歷史新低，造成魚池伊達邵353戶、約616人停水，就算自來水來了，住戶打開水龍頭直呼：「這樣的泥巴水不敢喝！」
台灣自來水公司表示，伊達邵地區的飲用水主要抽取日月潭的水淨化，但日月潭如果進入枯水期，水位創低水位，都會抽到都是泥沙含量、混濁度高的原水，才導致水質大受影響。
立委馬文君為尋求枯旱期間緊急應變對策，經向自來水公司爭取「魚池鄉日月村供水改善工程」，斥資經費2631萬元，辦理伊達邵兩處鑿井及管線連接工程，工期兩年終於在本月完工。伊達邵兩處深井完工，估計可以增加400至600公噸的供水，若用水不足部分，再由德化淨水場汲取日月潭水庫原水補充，將使日後魚池鄉日月村供水穩定，而且自來水水質不再混濁。
自來水公司指出，日月潭伊達邵當地用水需求，平日平均是600公噸，假日有觀光人潮約1300 公噸用水量，過去都是由德化淨水場汲取日月潭水庫原水，和伊達邵國小租井供應200至500公噸供應，但隨著日月潭的旱澇差異大，未來可以增加400至600公噸的供水，保障了日月村住戶飲用水品質。
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