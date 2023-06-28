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癌友自殺率高常人十倍 心理腫瘤基金會補助諮商7200元

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
心理腫瘤基金會2022年主動推出「自費諮商門診補助」，提供經費補貼，幫助癌症病患安心就醫。圖／心理腫瘤基金會提供
心理腫瘤基金會2022年主動推出「自費諮商門診補助」，提供經費補貼，幫助癌症病患安心就醫。圖／心理腫瘤基金會提供

60多歲的詹姓國中國文老師剛退休，正準備享清福、帶孫女度日，日前路過乳癌篩檢車順便檢查，沒想到2周後收到醫院寄送的異常通知單，後續確認罹患乳癌，當她看到其他退休老師紛紛在社群媒體分享出遊、帶孫子照片，詹老師三天兩頭跑醫院的生活，讓她難過哭訴存了一輩子的錢，現在統統在繳醫藥費，乾脆別活了。

台大公衛學院曾利用全國癌症登記檔案資料庫分析，台灣癌症患者自殺死亡比例，自1987至2007年資料發現，台灣每年每10萬人中約110名癌症病人自殺，一般人口的自殺率則約是每10萬人中有10多人，癌症患者自殺率竟高出一般人10倍之多。相較國外研究，全球癌症患者自殺風險較一般人僅高出0.85倍，台灣癌症患者標準化死亡比約2.47倍。

亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱表示，台灣的癌症自殺率居高不下，起因於華人傳統觀念，認為「癌症就是絕症」，認為「辛苦治療有什麼意義？反正遲早都會死」，而選擇輕生。觀察癌症患者自殺樣貌，罹癌頭3年、尤其前半年至1年是自殺高峰期；以癌症種類而言，胰臟癌、肺癌、胃癌、口腔癌、食道癌的患者有相對較高的自殺身亡率。

隨著醫療品質提升，癌症患者治療後有機會回歸正常生活，而標靶、免疫等療法持續進展，許多晚期癌症患者也有機會長期帶癌生存。目前台灣心理支持系統相對著重在安寧療護，但方俊凱認為，只關注最後一哩路不夠，正在療程中、進入追蹤期的癌症病人，身心壓力也需要抒發，不過許多患者想求助專業，卻因單次2000、3000元的自費諮商而退縮，不到十分之一患者真正接受相關醫療資源。

心理腫瘤基金會2022年主動推出「自費諮商門診補助」，提供經費補貼，幫助癌症病患安心就醫，今年更獲得全國各級醫療院所力挺擴大辦理，癌友只要至包括台北馬偕、淡水馬偕、國泰總院、北醫附醫、新光、三總、和信、振興醫院、汐止國泰、衛生福利部臺北醫院、和美家醫科診所、新竹馬偕、新竹國泰、台中榮總、澄清醫院中港分院、童綜合醫院、彰化秀傳醫院、竹山秀傳醫院、嘉義基督教醫院、大林慈濟、天主教聖馬爾定醫院、台南奇美、高雄榮總、羅東博愛醫院、花蓮慈濟、花蓮門諾等院自費諮商就醫，每年最高可申請7200元門診醫療費用補助。

癌友如果希望了解更多資訊，可上心理腫瘤交流基金會「【癌友心理諮詢門診】費用補助專區」或電洽（02）2809-5200胡小姐。

據研究，癌症患者自殺率高出一般人10倍，不過現在台灣心理支持系統相對著重在安寧療護，應該更往前一步，正在療程中、進入追蹤期的癌症病人，身心壓力也需要抒發。本報資料照片
據研究，癌症患者自殺率高出一般人10倍，不過現在台灣心理支持系統相對著重在安寧療護，應該更往前一步，正在療程中、進入追蹤期的癌症病人，身心壓力也需要抒發。本報資料照片

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