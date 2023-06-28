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引進新一代達文西系統 高醫1個月完成3例達文西開心手術

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高醫新聘心臟外科主任蔡峯鈞有累積超過200例達文西開心手術經驗。記者王勇超／攝影
高醫新聘心臟外科主任蔡峯鈞有累積超過200例達文西開心手術經驗。記者王勇超／攝影

陳姓男子與吳姓女子因腱索斷裂造成僧帽瓣（二尖瓣）閉鎖不全，不僅會心悸，連午睡都會聽到心跳聲而無法好好休息。兩人5月在高雄醫學大學附設中和紀念醫院，由新聘心臟外科主任蔡峯鈞執行達文西開心手術，傷口僅4公分，出院10多天已能逐步自理生活。

傳統開心手術會在胸口正中間留下約25公分傷口，恢復期也較長，讓許多人因為猶豫而錯失良好治療時機，高醫今年5月引進新一代達文西系統，讓開心手術更精準，傷口只有4公分，1個月內已完成3例僧帽瓣修補手術。

擔任軟體工程師的陳姓男子（48歲）10幾年前就發現有心臟疾病，常有心悸的問題；吳姓女子（58歲）為心臟吃力的問題，「都會聽到自己的心跳聲！」近幾年心臟負荷越來越嚴重，讓兩人萌生開刀念頭，但擔心風險，遲遲不敢進行心臟手術。

陳男與吳女都是定期在高醫心臟血管內科看診，一聽到高醫今年5月引進新一代的達文西系統，能夠縮短復原的時間，而且傷口小，讓他們充滿期待，轉至心臟血管外科接受手術。

高醫副院長羅傳堯表示，達文西機器手臂輔助的心臟手術（簡稱達文西開心手術）在國內雖已引進多年，但目前僅有少數醫院提供服務，高醫今年5月引進最新一代的達文西系統，利用3D立體內視鏡放大影像10倍，再搭配3支互相切換的機械手臂，由新聘心臟外科主任蔡峯鈞執行這項手術。

蔡峯鈞有累積超過200例達文西開心手術經驗，可以在4公分的傷口精準完成瓣膜修補手術，在新系統引進第一個月，已完成包括陳男及吳女在內3例的僧帽瓣修補手術，病人都在手術當天拔管，隔天轉出加護病房，術後5至6天就可以順利出院。

蔡峯鈞說，僧帽瓣（二尖瓣）閉鎖不全發生的原因很多，最常見的是腱索斷裂或脫垂所造成，達文西機械手臂是最新治療，及早手術可避免心臟不可逆傷害或心房顫動，治療的首選是開心手術修補瓣膜，而不是置換人工瓣膜。

蔡峯鈞表示，在心臟功能還沒變差或擴大前，及時手術可以讓病人恢復到像正常人的生活品質，但因為傳統開心手術需要正中開胸25公分的傷口，對症狀還不明顯尤其是年輕女性的病友，雖然手術風險不高也常會猶豫手術，而錯失治療的黃金時機。

達文西開心手術由主刀醫師及助手醫師合力進行。圖／高醫提供
達文西開心手術由主刀醫師及助手醫師合力進行。圖／高醫提供
高醫心臟外科主任蔡峯鈞（右一）與今年5月完成達文西開心手術的陳姓男子（右二）、吳姓女子（右三）合影。記者王勇超／攝影
高醫心臟外科主任蔡峯鈞（右一）與今年5月完成達文西開心手術的陳姓男子（右二）、吳姓女子（右三）合影。記者王勇超／攝影
高醫今年5月引進新一代達文西系統，讓開心手術更精準。記者王勇超／攝影
高醫今年5月引進新一代達文西系統，讓開心手術更精準。記者王勇超／攝影

手術 達文西 高醫

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