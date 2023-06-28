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釋迦銷中國大陸 副主委陳駿季：檢疫證明簽發將是問題

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府農業處長許家豪說，針對檢疫證的部分，不管是包裝場或貿易商，依規定本來就是要向相關單位申請檢疫許可證明，縣府設定的管理規範，並沒牽涉到檢疫證明的部分，還是依現行規範辦理，釋迦只要外銷，都必須向有關單位申請檢疫證明，縣府未破壞遊戲規則。記者尤聰光／攝影
台東縣政府農業處長許家豪說，針對檢疫證的部分，不管是包裝場或貿易商，依規定本來就是要向相關單位申請檢疫許可證明，縣府設定的管理規範，並沒牽涉到檢疫證明的部分，還是依現行規範辦理，釋迦只要外銷，都必須向有關單位申請檢疫證明，縣府未破壞遊戲規則。記者尤聰光／攝影

農委會今在台東農業改良場舉辦「原力重現，原鄉新農業技術」說明會，針對中國大陸重新開放台東鳳梨釋迦進口，副主委陳駿季表示，農產品經貿檢疫應回歸國與國平台，但陸方至今未回應，若只單方面與地方政府溝通，未來釋迦檢疫證明簽發將是一個問題。

台東縣府農業處長許家豪說，針對檢疫證的部分，不管是包裝場或貿易商，依規定本來就是要向相關單位申請檢疫許可證明，縣府設定的管理規範，並沒牽涉到檢疫證明的部分，還是依現行規範辦理，釋迦只要外銷，都必須向有關單位申請檢疫證明，縣府未破壞遊戲規則

陳駿季說，陸方重新開放釋迦進口，農委會表達樂觀其成的態度，但是也要求遵循國際農業貿易的規範，尤其是對國與國雙方檢疫平台的溝通，一定要有共識，否則很容易又重導覆轍。釋迦外銷檢疫相關內容，都有傳給中方，並且詢問配合措施，卻都已讀不回。

他沒聽過農產外銷，是地方政府和其它國家談，應該是透過成熟的平台進行貿易，農委會秉持雞蛋不放在同一個籠子的觀念，全力爭取美日，東南亞等市場，並且轉導農民在田間管理，檢疫，釋迦保險等口項工作，讓鳳梨釋迦外銷步上正軌。

陳駿季強調，農產品貿易必須是符合國際貿易的國與國規範，先是由雙方檢疫單位先談，但陸方直接與地方政府談，實務上來講中華民國簽發檢疫許可證，是根據雙方簽定的條件來檢疫，若沒談妥檢疫條件，在發檢疫許可證時，就沒辦法處理，因此，農委會持續努力和陸方聯繫。

農委會今在台東農業改良場舉辦「原力重現，原鄉新農業技術」說明會，針對中國大陸重新開放台東鳳梨釋迦進口，副主委陳駿季表示，農產品經貿檢疫應回歸國與國平台，但陸方至今未回應，若只單方面與地方政府溝通，未來釋迦檢疫證明簽發將是一個問題。記者尤聰光／攝影
農委會今在台東農業改良場舉辦「原力重現，原鄉新農業技術」說明會，針對中國大陸重新開放台東鳳梨釋迦進口，副主委陳駿季表示，農產品經貿檢疫應回歸國與國平台，但陸方至今未回應，若只單方面與地方政府溝通，未來釋迦檢疫證明簽發將是一個問題。記者尤聰光／攝影

鳳梨釋迦 農委會 台東

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