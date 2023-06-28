太熱了！66歲男騎士疑中暑自撞重傷 醫師：注意熱衰竭

最近天氣酷熱，南投地區體感溫度甚至高達40度，66歲張姓男子中午騎機車，疑因天氣炎熱加上長時間騎車，昏厥而自撞路旁車輛，南投醫院發現他除車禍外傷，還有熱中暑，住院期間嚴密監控心律及呼吸狀況，調整電解質，所幸及時處置，症狀改善出院返家。

南投醫院急診醫學科副主任黃重文說，最近高溫炎熱，各地陸續有熱傷害案例，熱衰竭、熱痙攣及中暑等熱傷害嚴重的話恐導致器官損壞、急性腎衰竭甚至危及生命。

66歲張姓男子從集集鎮騎機車到南投市，由於中午烈日曝曬，他半路昏厥自撞路旁車輛，倒地失去意識，民眾發現後民眾打119求援，由救護車送往南投醫院就醫。

黃重文說，患者除了車禍身體多處撕裂傷外，到院時體溫逼近攝氏41度，心跳快、意識混亂，血液檢查指數血中尿氮增加、鉀離子偏低、肌酸磷化脢(CPK)上升，診斷為熱中暑，並安排住加護病房。

住院期間醫護人員提供輸液治療，並積極降溫，嚴密監控心律及呼吸狀況，調整電解質，所幸即時處置得宜，症狀獲得緩解。

黃重文表示，台灣夏季高溫以及高濕度的氣候，人體難以有效散熱，在大熱天底下，進行短時間的運動或者長久暴露於悶熱的環境裡，張姓患者長時間在大太陽下騎車，安全帽散熱不易，如果沒有補充適當的水分和鹽分，產生身體機能失常，便可能發生熱傷害。