暑假出遊找不到住宿券遭拒補發 消保官愛莫能助

新北有民眾向消保官投訴，想暑假出遊卻找不到旅展購買的住宿券，要求補發或切結入住都遭業者拒絕，消保官對此也愛莫能助，因餐券及住宿券屬無記名禮券，業者認券不認人。

新北市法制局今天發布新聞稿指出，新北市有民眾想在暑假時使用在旅展購買的住宿券，但翻箱倒櫃卻遍尋不著，於是向旅館提出信用卡刷卡簽單以證明確實有購買事實，還願意向警方報案並寫下切結書以示負責。

民眾請求旅館直接讓他全家入住，或註銷他遺失的禮券並補發新禮券。由於旅館表示「認券不認人」而拒絕配合，民眾憤而找新北市政府法制局消費者保護官投訴。

消保官對此案也只能愛莫能助，消保官表示，一般市售禮券屬於民法上無記名證券，持有人必須向發行人提示禮券，才能請求依禮券所記載內容為給付。此外，一般市售禮券也屬於民法「無利息見票即付之無記名證券」，民法對此設有特殊規定。

消保官表示，當這種票券遺失、被偷或滅失時，就算原購買人通知店家票券遺失或被偷，店家仍應對持券的人（無論是拾獲、上網購買或竊盜者）提供服務，原購買者不得要求店家補發，也不得要求店家不提供服務給持券的人，更無法向法院聲請宣告票券無效。

消保官表示，原購買人頂多只能向撿到或偷券的人請求返還、賠償或提出刑事告訴，但一般消費者並不會記下禮券編號，要行使上述權利有實際上困難。

消保官強調，業者對遺失無記名禮券的消費者，依法並無配合補發義務，提醒消費者於購買餐券、住宿券等各類票券，一旦遺失，依現行規定無法向發行業者掛失或請求補發。消費者應妥善保管並儘速使用，以免遭受損失。