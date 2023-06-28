1200月票將上路 王國材：通勤族趕時間較不耐煩 籲台鐵加強應變

三大生活圈TPASS行政院公共運輸通勤月票7月1日上路，交通部長王國材今前往台鐵台北站視察模擬演練，其中包括旅客走錯通道的動線疏導、驗票機停用處置、無進站記錄處置、旅客跨區使用等情境。他表示，雖然已經做很多演練，但真正實施後還會有很多臨時狀況，有時候通勤族趕時間比較不耐煩，大家服務態度還是要拿出來。

台鐵台北站今演練月票上線四大情境，包括旅客走錯通道的動線疏導；若單一驗票機及全部驗票機停用，優先讓旅客出站，下次乘車再辦理解卡作業；若旅客無進站記錄，由專人引導至補票口，補登起站資料解卡出站；若旅客跨區使用，由電子錢包直接扣款。

王國材指出，台鐵台北站一天有11萬人次進出，雖然同仁已經做很多演練，但真正實施後還會有很多臨時狀況，包括民眾誤闖、讀卡機、尖峰人潮眾多等狀況，希望人員都能迅速應變替乘客排解。像是有時候通勤族趕時間比較不耐煩，大家服務態度還是要拿出來，盡量滿足民眾，交通部內部也設有TPASS應變群組，有任何狀況都能隨時回報。

王國材表示，7月1日上線時間為周六，預期通勤旅次比較少，但近期不斷宣傳下，預估仍會有用於觀光的旅次，希望大家把7月1日當作最多人潮的情境整備，以因應7月3日大量通勤旅次。

針對通勤月票是否影響台鐵先前規劃推動的定期票措施，王國材指出，交通部今年3月底將通勤月票任務交付台鐵，希望配合各生活圈在年中實施，因為優先順序問題，台鐵只好將手上原本定期票工作丟一邊，全力投入月票整備，同時也把地方社福卡納入，相信民眾在月票跟定期票之間也會觀望。台鐵局長杜微表示，台鐵自己的定期票會略微推遲，但不影響民眾權益。

針對外界擔心月票專用通道是否無法負荷尖峰人潮，杜微表示，台鐵月票窗口昨天開賣共賣出1598個方案，各場站共設有390個專用通道，一分鐘可讀50張票卡，較一般通道一分鐘讀40張來的快速，且台北站進出口閘門較多，會有專人引導旅客分流。