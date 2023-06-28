快訊

65歲資深男星登山失聯5個月 「找到遺骸」證實已喪命

新聞自由金筆獎首次於台灣公布 2名遭監禁伊朗女記者獄中獲獎

民調30%門檻還沒到 侯敲定電視專訪拚曝光

「盤尼西林」梅毒用藥剩2個月庫存 食藥署：最快7月中會再輸入

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陳惠芳表示，Penicillin G Benzathine注射劑型7月將再到貨一批。圖／食藥署提供
陳惠芳表示，Penicillin G Benzathine注射劑型7月將再到貨一批。圖／食藥署提供

梅毒治療用的抗生素傳出「盤尼西林」短缺，竟是美國疫情驟升，食藥署監測後，發現國內唯一一張盤尼西林許可證僅剩2個月庫存。食藥署副署長陳惠芳表示，因應國際藥品短缺，食藥署已請廠商分批進貨，最快7月中會再輸入8000支，可供應3至4個月的使用量。

食藥署今舉行例行記者會說明國內缺藥狀況。陳惠芳表示，美國梅毒疫情升溫，患者增加，「Penicillin G Benzathine注射劑型」自4月以來一直處於短缺狀態，目前持續控貨中，製造商為美國輝瑞公司。

陳惠芳說，儘管台灣並沒有收到任何缺藥通報，但食藥署監測國際情形時，發現輝瑞於6月16日公布採取在美控貨措施；而食藥署盤點後，國內僅有一張藥品許可證，用於梅毒、A型鏈球菌上呼吸道感染、肺炎等疾病，健保月用量2000支，目前庫存2個月，使用量可到8月底。

「Penicillin G Benzathine注射劑型7月將再到貨一批。」陳惠芳表示，台灣目前尚未短缺，用量也不多，通常一年進口3至4次，一次到貨3至4個月的用量，國外供應商目前未回報有供應異常狀況，食藥署會隨時監測相關情形。

食藥署 美國 疫情

延伸閱讀

台廠飛確快篩首獲藥證 流感RSV新冠三合一試劑也通過

快篩準確度下降？食藥署：應搭配臨床症狀判斷

苯巴比妥複方藥衛福部要納管 食藥署：將邀專家研議

混藥、主成分含量不足 食藥署回收2項藥品

相關新聞

「盤尼西林」梅毒用藥剩2個月庫存 食藥署：最快7月中會再輸入

梅毒治療用的抗生素傳出「盤尼西林」短缺，竟是美國疫情驟升，食藥署監測後，發現國內唯一一張盤尼西林許可證僅剩2個月庫存。食...

臭灰搭！他騎車環島創獨一無二「藝術品」 網笑：好一雙奪命香雞腿

台灣很美，近年來很多人把「機車環島」視為人生必須一次的旅行清單。日前有一名網友發文表示，他花了八天七夜騎車環島，曬出一個獨一無二的「藝術品」，覺得很有成就感，引發網友讚賞！

影／往台東自強號卡在瑞芳2小時！旅客抱怨：去不了蘭嶼

台鐵408次自強號8點左右通過瑞芳站後，列車後方「1車」壓力管脫落失去動力，司機緊急處置後駛回瑞芳站檢修。旅客在列車上等...

台鐵新購入EMU3000軟管脫落故障 旅客卡瑞芳影響7列次

台鐵408次自強號今早7點30分自樹林站發車，原訂11點15分抵達台東站，不料行經瑞芳站後發生故障。據了解，故障車輛為2...

加裝防盜門15年遭指要拆除怨錢白花 網解答：只有這樣東西能加裝

一名網友在臉書「爆怨公社」表示，加裝了防盜門的鐵門15年，管委會竟在近日公告需拆除，讓他上網抱怨：「政府現在的政策真有點搞不懂，地墊不能擺、加裝防盜門要拆除？只覺得防盜門的錢白花了」。

完美主義成流行病 連遊戲成癮都與它有關

玩線上遊戲需要高強度的認知表現，為了追求一步步過關斬將，許多不服輸的人會表現出過度執著的態度，甚至出現強迫症。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦