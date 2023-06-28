「盤尼西林」梅毒用藥剩2個月庫存 食藥署：最快7月中會再輸入
梅毒治療用的抗生素傳出「盤尼西林」短缺，竟是美國疫情驟升，食藥署監測後，發現國內唯一一張盤尼西林許可證僅剩2個月庫存。食藥署副署長陳惠芳表示，因應國際藥品短缺，食藥署已請廠商分批進貨，最快7月中會再輸入8000支，可供應3至4個月的使用量。
食藥署今舉行例行記者會說明國內缺藥狀況。陳惠芳表示，美國梅毒疫情升溫，患者增加，「Penicillin G Benzathine注射劑型」自4月以來一直處於短缺狀態，目前持續控貨中，製造商為美國輝瑞公司。
陳惠芳說，儘管台灣並沒有收到任何缺藥通報，但食藥署監測國際情形時，發現輝瑞於6月16日公布採取在美控貨措施；而食藥署盤點後，國內僅有一張藥品許可證，用於梅毒、A型鏈球菌上呼吸道感染、肺炎等疾病，健保月用量2000支，目前庫存2個月，使用量可到8月底。
「Penicillin G Benzathine注射劑型7月將再到貨一批。」陳惠芳表示，台灣目前尚未短缺，用量也不多，通常一年進口3至4次，一次到貨3至4個月的用量，國外供應商目前未回報有供應異常狀況，食藥署會隨時監測相關情形。
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