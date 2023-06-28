宣稱北農推動改革？產地菜農透露這些年農民所受的苦楚

北農董事會26日召開，23席董事當中，因關鍵5席民股翻盤，農委會僅占了9席，北市府以及農會占了14席，可望入主北農經營權；為何民心思變，菜農林佳新說出產地基層農民的心聲，細數北農4大缺失，包括菜車下貨不公平、實名制未落實、幫助通路商退貨欺壓產地農民與包裝廠，和訂單無故取消等，認為北農說的專業經營，但實際上卻無視產地農民的痛苦。

農委會主委陳吉仲日前在臉書發文表示，北農要專業經營才能改變「菜土菜金」現象，推動改革，如建立供應人實名制、設置質譜化學快檢、完善全程冷鏈系統等各種顧好蔬果品質的工作，這反映在拍賣價格上；而在北農董事會召開後，又發新聞稿說，北市府常務董事想全拿，是霸道作風，實際上北市府常董有5席、農委會2席，農委會股權少不甘願，不滿退席，技術拖延董事會召開，讓北農董總難產，手法粗糙難看。

林佳新在臉書發文表示，產地農民都有共同心聲，「沒背景你敢把北農拍賣當主力經營嗎？」他說，這些年不管是干預入場拍賣，或者以品質為由，空間有限，百般刁難貨運業者進場下貨拍賣；或者即使讓菜車下貨了，沒背景的菜農，就算品質再好，除非大缺菜，否則永遠拍不「上價」 。

他表示，農委會吹噓，北農的實名制已經落實，但產地公開的秘密，是某個合作社專門經營福山萵苣，專攻的就是拍賣市場，其供貨農民，大多數都是逃逸非法移工，「實名制」真的有落實嗎？別騙自己了。

林佳新說，北農不能說的秘密太多了，不只是拍賣，這些年包裝業務更惡劣，北農要求產地包裝廠提供包裝蔬菜，由北農仲介給通路商及量販店，一般來說北農跟包裝場叫貨，後續的耗損，以及賣不出去的產品，應該由北農與通路商吸收；但事實上北農長期幫助通路商壓榨包裝廠，變相讓農民吸收。

他表示，通路賣場賣不出去的菜，就是要你們農民團體吸收，而經過大賣場販賣數天後的菜，賣不出去，退給農民，再回產地，早就沒有商品價值，壞掉了，北農配合通路商長期這麼做，就是負責任認真改革？這樣做，賣場業者通路商穩賺不賠，而農民只要供貨不上，就是以零售價格賠款，但賣場通路叫貨，賣不出去就退貨，有賠償條款嗎？

林佳新表示，農產品包裝菜有颱風機制，或者特賣時間，農產品不是工業產品隨時可生產，農產品的栽培養成需要時間生產，賣場一、兩個月前排定的特賣檔期，農民因應生產，卻可以隨時一句話說取消就取消；這些多出來、以生產的蔬菜量和損失，卻是農民自己吸收，這些年常常無理由隨時取消，誰理解農民的痛苦，北農和農委會會不知道嗎？