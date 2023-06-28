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單側聲帶麻痺者治療新選擇 術後聲音還能再微調

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
可調式甲狀軟骨成形術術後可透過注射生理食鹽水微調聲音。記者李青縈／攝影
可調式甲狀軟骨成形術術後可透過注射生理食鹽水微調聲音。記者李青縈／攝影

聲帶治療新領程碑！馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科系主任謝麗君今表示，「可調式甲狀軟骨成形術」可以改善單側聲帶麻痺者「失聲」聲帶無法運動，導致聲門閉鎖不全的狀況，並且跟傳統手術相比術後還可以調整。

馬偕醫院參加「可調式新式咽喉植入物」臨床試驗，並且植入物已通過食藥署醫材證。謝麗君表示，該醫材自費約是15萬元台幣，跟傳統手術相比最大差異是術中、術後可調整。由於手術過程組織會腫，手術當下的聲音跟術後消腫的聲音會有差異，因此術後調整可以讓聲音更接近理想狀況。

單側聲帶麻痺容易在手術後引起，如單側迷走神經或喉返神經受損時讓肌肉喪失收縮功能，導致聲帶無法運動讓聲門閉鎖不全，也有高達三成病人發生原因不明。常見症狀如聲音沙啞、講話出現氣音、發聲費力、音量減小、吞嚥困難等。

謝麗君說，個案小華因為插管導致左側聲帶麻痺，經過玻尿酸注射治療仍無法改善，對生活造成不少困擾，去超商、講電話都遇到困難，經過可調式甲狀軟骨成形術及語言治療輔助後，恢復狀況良好，不只可以重返職場，還可以在教會唱詩歌。

謝麗君說，患者長久性發聲受到影響可以進逼物選擇「聲帶注射手術」，透過玻尿酸或是自體脂肪填補聲帶麻痺的空隙，但是因為注射物質會被人體吸收，效果並不持久，一般而言效果維持半年到1年。而最新的「可調式甲狀軟骨成形術」在手術當天聲音就可以有明顯改善，並且頸部傷口約僅有4到5公分。

惟謝麗君表示，18歲以下的患者聲帶會隨著生長而發育，不建議採用植入物的方式，建議改以神經接合數治療。此外，她也提醒，單側聲帶麻痺者應避免聲帶乾燥、多喝水、減少長時間說話、減少胃食道逆流及刺激性飲食。

馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科系主任謝麗君介紹可調式甲狀軟骨成形術。記者李青縈／攝影
馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科系主任謝麗君介紹可調式甲狀軟骨成形術。記者李青縈／攝影

手術 馬偕醫院 患者

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