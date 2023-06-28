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臭灰搭！他騎車環島創獨一無二「藝術品」 網笑：好一雙奪命香雞腿

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示他花了八天七夜騎車環島，曬出一雙獨一無二的「藝術品」，覺得很有成就感。 圖擷自臉書
網友表示他花了八天七夜騎車環島，曬出一雙獨一無二的「藝術品」，覺得很有成就感。 圖擷自臉書

台灣很美，近年來很多人把「機車環島」視為人生必須一次的旅行清單。日前有一名網友發文表示，他花了八天七夜騎車環島，曬出一雙獨一無二的「藝術品」，覺得很有成就感，引發網友讚賞！

有一名網友在臉書社團「騎車環島趣」上貼出兩張照片並發文表示，「我就問誰人甲我比，八天七夜環島印記」。照片中可見原PO雙腳因穿涼鞋的關係，曬出「很特別的太陽牌涼鞋」印記，「真的很棒僅此一雙」，讓網友直呼「妖受喔！誰跟你比的上，佩服佩服！」

照片曝光後，累積超過6千人按讚留言，許多網友留言表示「太酷了吧」、「真的有夠厲害，太佩服了」、「這個腳掌真是無懈可擊呀！除了優秀外只能說是藝術品呀！」、「太棒了，留作紀念」、「獨一無二」、「難以言喻的時尚感」、「美麗的環島印記」、「真的有夠厲害」、「趕快也來給你按讚」。

有網友看完笑翻回應「不好意思，我笑很久」、「乍看下以為被家暴嚇一跳」、「記得沖、脫、蓋、泡、送」、「好一雙奪命香雞腿」、「這個腳有焦香味」、「聞到一股臭灰搭，目測應該9分熟了」。

不過也有不少車友關心說道「哇！曬傷了，趕快擦藥，很痛的」、「感覺要植皮了」、「還是作防曬比較好」、「騎車環島最好是在冬天的時候，才不會曬傷脫皮」、「這件事告訴我們防曬很重要」。

騎車環島 藝術品 防曬

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