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9旬老婦植入無導線心律調節器 大千醫院：苗縣首例

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
羅健賢醫師提醒，如果出現心律不整的症狀，一定要盡速就醫。圖／大千綜合醫院提供
羅健賢醫師提醒，如果出現心律不整的症狀，一定要盡速就醫。圖／大千綜合醫院提供

95歲陳姓老婦有病竇症候群，因此有心跳忽快忽慢、陣發性心律不整、正常心跳中突然停跳數秒的問題，過去都以藥物控制，但近來常出現暈眩、暈倒狀況，發生頻率越來越高。苗栗市大千綜合醫院表示，經與醫師討論，老人家接受裝置無導線心律調節器，術後血壓、體力及活動狀況都恢復良好，後續追蹤未再發生暈倒情形，她也成為在縣內植入無導線心律調節器的首例個案。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，病竇症候群常見於高齡長者，大多是因老化導致竇房結的機能異常，因此出現心律不整、心跳緩慢的症狀，造成腦部血流不足，引發頭暈、昏厥、甚至休克，更嚴重可能發生缺血性的急性腦中風；當藥物控制不良時，建議要植入心律調節器，幫助心跳恢復正常。

他指出，現行心律調節器分為有導線及無導線2種，都是在局部麻醉下植入，差異在於有導線的心律調節器在胸前會有3至4公分傷口，約一周可癒合，無導線心律調節器是由鼠蹊部打針進入，因此沒有傷口照護問題；老婦的個案因考量她身體狀況，在傷口照顧會有困難，因此討論後選擇無導線的心律調節器。

大千醫院指出，過去苗栗的長輩要跑外縣市醫學中心才能裝置心律調節器，大千在2020年率先引進有導線心律調節器植入技術，今年並完成縣內首例無導線心律調節器個案，希望鄉親不必舟車勞頓就能獲得醫療。

羅健賢提醒，心律調節器的選擇需要醫師評估病人的狀況才能決定，因此建議民眾如果出現心律不整症狀，例如心悸、胸悶、暈眩和暈倒等，一定要盡快就醫，與醫師共同討論適合的治療方式，才能確保心臟健康。

陳奶奶植入無導線心律調節器後，狀況恢復良好，在回診時開心與羅健賢醫師合影。圖／大千綜合醫院提供
陳奶奶植入無導線心律調節器後，狀況恢復良好，在回診時開心與羅健賢醫師合影。圖／大千綜合醫院提供
羅健賢醫師表示無導線心律調節器（紅圈處）由鼠蹊部打針進入，沒有傷口照護問題。圖／大千綜合醫院提供
羅健賢醫師表示無導線心律調節器（紅圈處）由鼠蹊部打針進入，沒有傷口照護問題。圖／大千綜合醫院提供

醫師 腦中風 醫學

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