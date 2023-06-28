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影／往台東自強號卡在瑞芳2小時！旅客抱怨：去不了蘭嶼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。記者邱瑞杰／攝影
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。記者邱瑞杰／攝影

台鐵408次自強號8點左右通過瑞芳站後，列車後方「1車」壓力管脫落失去動力，司機緊急處置後駛回瑞芳站檢修。旅客在列車上等待到10點左右，坐上接駁車繼續南行，因為延誤近2小時，台鐵將全額退費。有人抱怨錯過船班，今天去不了蘭嶼了。

408次自強號今早7點6分由樹林站發車，7點36分停靠松山站後，直接駛往花蓮站，再前往終點台東站。列車今早8點剛駛出瑞芳站就故障停下。列車長廣播將重新啟動，乘客在車上等待，但過了20多分鐘，又廣播說，因為管路脫落，無法繼續往前行駛，要駛返瑞芳站檢修。

據了解，壓力管路脫落位置在列車後方的1車，司機從12車走到1車確認故障原因後，在瑞芳站人員協助下試圖修復，但未能完成。經過緊急處置，列車恢復動力，再慢慢駛回瑞芳站，等待七堵道班人員檢修。

408次自強號上約有600名乘客，在車上等待接駁。列車原訂9點40分抵達花蓮站，但到了這個時間點，有人因台鐵仍未安排好接駁作業，頗有微詞，瑞芳站派員分送飲水及點心供旅客食用。10點左右接駁列車抵達瑞芳站，旅客才魚貫下車，改搭接駁車南下。

台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，站方人員分送飲水和點心給旅客。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，站方人員分送飲水和點心給旅客。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。記者邱瑞杰／攝影
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。記者邱瑞杰／攝影
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。圖／讀者提供
台鐵408次自強號今早約8點經過瑞芳站後故障，駛回瑞芳站檢修，旅客在10點左右搭上接駁車南下。圖／讀者提供

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