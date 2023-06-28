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明後兩天午後西北雨明顯 賈新興：「這些地區」有機會發生短時豪雨

聯合報／ 記者彭宣雅╱台北即時報導
未來一周天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨。本報資料照片
未來一周天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明後兩天東南部水氣漸增多，午後西北雨明顯，恆春半島及花東沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，竹苗、南投、嘉義及高屏山區有短時豪雨發生的機率 。

他指出，周六起三天，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，周六及下周日大台北局部地區有短時大雨以上發生的機率。7月4日至6日清晨至中午前嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後有局部短暫陣雨，7月7日午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。

賈新興也指出，展期資料顯示，7月8日起至21日天氣穩定晴朗炎熱、不利降雨， 22日南方水氣增多。綜合研判，主要有利颱風生成環境，預估於7月21日前後開始。但後期預報不確定性略高，應留意最新的預報資訊。

嘉義

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