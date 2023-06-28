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歐盟擬課碳稅「ESG訂閱式家具」助企業減碳

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
綠屋家居宣布，推出「ESG企業訂閱式家具」。記者趙容萱／攝影
綠屋家居宣布，推出「ESG企業訂閱式家具」。記者趙容萱／攝影

ESG強調環保、減碳、永續成全球共識，歐盟課徵碳稅在即，北歐家具品牌「GREEN HOUSE綠屋家居」推出ESG企業訂閱式家具，標榜可租、租而後買等，延長家具使用周期，約可降低30%碳生產，助企業減碳。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，針對ESG，全球淨零碳排成趨勢，歐盟碳關稅延到明年，每噸約100元美金，台灣尚在研議中，預估2026年課徵。

他指出，面對碳關稅開徵在即，台灣煉鋼、煉銅、煉鋁、石化、混凝土等直接碳稅的成本勢必提高，間接碳稅也需支付，發電成本、天然氣成本、運輸成本會增加，但淨零碳排為全球議題，為了地球永續，每個地球公民都應付出心力與成本保護地球。

GREEN HOUSE綠屋家居創辦人徐樹潭說，公司超前布局，自願性發表加入ESG營運模式，在內部建置「組織碳盤查師」，由法國貝爾協會所認證，可執行企業的碳盤查工作，開立國際認證報告書。公司也創造低碳商品，協助企業達成ESG目標。

徐樹潭說，市面上有很多被丟棄是樣式舊了、不合用，公司在家具設計上走耐久、慢時尚，推出企業「訂閱式」家具合作方案，可依需求簽訂12或18個月的合約期，維持商品及空間的時尚感及新鮮度；整新後商品以新品價六折，產品約可延長到4周期，目前確定合作有連鎖餐飲品牌「梨子咖啡館」，以及半導體大廠銘承科技；高度意願洽談有歐都納、惠友建設等。

徐樹潭指出，公司實踐ESG，在台中東勢認養兩座原始林，與逢甲大學一起實踐100座偏鄉小書屋計畫；ESG訂閱式家具營運模式後，家具的最終過程以不製造垃圾及不造成環境負擔為目標，例如木頭分解為細屑可作為土壤養分；鐵件回收溶解再製；布料或皮料捐贈相關單位，製成環保拼布袋；泡棉交由廢棄物分解廠商，達到分解降低環境汙染。

減碳 歐盟

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