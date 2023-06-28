快訊

「提到黑人陳建州只有驚恐」 名嘴談「裝熟魔人」接到關切電話

機場3個地點最容易汚染 醫：全球病菌匯集地！

MLB／給自己援護！大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲

原住民馬告的用途超級多 你不知道的用法都在這裡！

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
山胡椒雄花開花盛況。圖／農委會花蓮農改場提供
山胡椒雄花開花盛況。圖／農委會花蓮農改場提供

農委會花蓮農改場利用物理方法搭配化學物質處理山胡椒種子，成功將山胡椒種子發芽率由10%提升至70%，可大量繁殖種苗；同時，找出適合山胡椒生長的配方介質，使山胡椒可以離開山上產地於溫室育苗，以因應市場需求；目前通過農委會「山胡椒繁殖與栽培技術」技轉案審議，可立即技轉給業者生產山胡椒種苗，有利於山胡椒產業的發展。

花蓮場表示，5月是山胡椒開花的季節，花蓮縣萬榮鄉紅葉部落山胡椒花香氣淡雅，陸續結出果實，可以預期今年7、8月時將收成。山胡椒果實帶有檸檬、胡椒及松柏的香氣，屬於臺灣原生的特色香辛料植物。泰雅族將山胡椒稱為「馬告(Makauy)」，紅葉部落的太魯閣族則稱之為「瑪格麗Mqrig」。

花蓮場說，山胡椒的料理深受消費者喜愛，部落風味餐絕對少不了這一味。然而，紅葉部落的山胡椒產業存在種苗供應短缺的問題。一般情況下，山胡椒定植2至3年後開始產出果實，結果3至5年後植株開始老化、結果量下降，農民即會進行更新種植。

但山胡椒種子在天然情況下僅有10%的發芽率，如農民有山胡椒的種植需求，大多使用燒墾的方式，砍伐箭竹或其他雜木林，整地過後再以火耕的方式處理，約一個月後即可發現野生的山胡椒實生苗。

花蓮場表示，此種野採的方式，無法確定出苗率，且有破壞山林的疑慮。因此，自民國107年開始，即與部落合作發展山胡椒種子催芽及育苗技術，經過多年的研究試驗證實，使用物理方法配合化學方式打破種子休眠，可將山胡椒種子發芽率由10%提升至70%，可大量繁殖種苗。同時，該場研究找出適合山胡椒生長的配方介質，使山胡椒可以離開產地於溫室育苗，以因應市場需求及林地復育。

花蓮場說，除了作為香料使用，山胡椒的葉片、花、果實甚至樹皮皆可提煉精油，具有驅蚊防蟲、除臭防霉、抗菌等效果，可使用於化妝品產業甚至藥用，極有潛力開發各式各樣的商品。此次的研究成果「山胡椒繁殖與栽培技術」乃從前端栽培生產著手，穩定種苗供應、建立經濟栽培生產技術，同時提升生產品質，以利後續產業加工利用。

山胡椒於初夏開始結果。圖／農委會花蓮農改場提供
山胡椒於初夏開始結果。圖／農委會花蓮農改場提供

花蓮 農民

延伸閱讀

自強號故障！9點40分應抵達花蓮 旅客仍在瑞芳等待接駁

花蓮飯店未經部落同意行銷祭典 遭部落抗議發聲明道歉

遠眺太平洋、生活機能完善 花蓮社宅「中美好室」開工

獲花東基金挹注 花蓮玉里藝文中心場館整建

相關新聞

自強號故障！9點40分應抵達花蓮 旅客仍在瑞芳等待接駁

台鐵今早7點30分由樹林站發車的408次自強號，經過瑞芳站後故障，台鐵已將列車回拖到瑞芳站。這班列車原訂11點15分抵達...

高溫36度！吳德榮：明天大氣更不穩定「劇烈天氣」範圍擴大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今花、東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範...

台鐵電子定期票未驗收「TPASS趕插隊」！系統整合不及 上下班恐大排長龍

TPASS通勤月票將於本周六上路，但初期搭台鐵得走專用通道進出，上下班尖峰時刻，恐致旅客大排長龍，交通部長王國材今日專程到台北...

加裝防盜門15年遭指要拆除怨錢白花 網解答：只有這樣東西能加裝

一名網友在臉書「爆怨公社」表示，加裝了防盜門的鐵門15年，管委會竟在近日公告需拆除，讓他上網抱怨：「政府現在的政策真有點搞不懂，地墊不能擺、加裝防盜門要拆除？只覺得防盜門的錢白花了」。

台東辦包裝說明會 助鳳梨釋迦銷大陸

台東縣政府與台東大學昨辦理鳳梨釋迦包裝廠清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民參加，農民坦言「這是個機會」，趁這次改...

原住民馬告的用途超級多 你不知道的用法都在這裡！

農委會花蓮農改場利用物理方法搭配化學物質處理山胡椒種子，成功將山胡椒種子發芽率由10%提升至70%，可大量繁殖種苗；同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦