原住民馬告的用途超級多 你不知道的用法都在這裡！

農委會花蓮農改場利用物理方法搭配化學物質處理山胡椒種子，成功將山胡椒種子發芽率由10%提升至70%，可大量繁殖種苗；同時，找出適合山胡椒生長的配方介質，使山胡椒可以離開山上產地於溫室育苗，以因應市場需求；目前通過農委會「山胡椒繁殖與栽培技術」技轉案審議，可立即技轉給業者生產山胡椒種苗，有利於山胡椒產業的發展。

花蓮場表示，5月是山胡椒開花的季節，花蓮縣萬榮鄉紅葉部落山胡椒花香氣淡雅，陸續結出果實，可以預期今年7、8月時將收成。山胡椒果實帶有檸檬、胡椒及松柏的香氣，屬於臺灣原生的特色香辛料植物。泰雅族將山胡椒稱為「馬告(Makauy)」，紅葉部落的太魯閣族則稱之為「瑪格麗Mqrig」。

花蓮場說，山胡椒的料理深受消費者喜愛，部落風味餐絕對少不了這一味。然而，紅葉部落的山胡椒產業存在種苗供應短缺的問題。一般情況下，山胡椒定植2至3年後開始產出果實，結果3至5年後植株開始老化、結果量下降，農民即會進行更新種植。

但山胡椒種子在天然情況下僅有10%的發芽率，如農民有山胡椒的種植需求，大多使用燒墾的方式，砍伐箭竹或其他雜木林，整地過後再以火耕的方式處理，約一個月後即可發現野生的山胡椒實生苗。

花蓮場表示，此種野採的方式，無法確定出苗率，且有破壞山林的疑慮。因此，自民國107年開始，即與部落合作發展山胡椒種子催芽及育苗技術，經過多年的研究試驗證實，使用物理方法配合化學方式打破種子休眠，可將山胡椒種子發芽率由10%提升至70%，可大量繁殖種苗。同時，該場研究找出適合山胡椒生長的配方介質，使山胡椒可以離開產地於溫室育苗，以因應市場需求及林地復育。