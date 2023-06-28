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加裝防盜門15年遭指要拆除怨錢白花 網解答：只有這樣東西能加裝

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友上網抱怨加裝15年的防盗門，近日卻被管委會要求拆除，引起網友猛批：想積非成是。此為鐵門示意圖，圖片來源：Ingimage
有網友上網抱怨加裝15年的防盗門，近日卻被管委會要求拆除，引起網友猛批：想積非成是。此為鐵門示意圖，圖片來源：Ingimage

一名網友在臉書「爆怨公社」表示，加裝了防盜門的鐵門15年，管委會竟在近日公告需拆除，讓他上網抱怨：「政府現在的政策真有點搞不懂，地墊不能擺、加裝防盜門要拆除？只覺得防盜門的錢白花了」。

網友見文紛紛表示，其實法規早有明定，「不是什麼現在政府政策」，舉凡地墊、鞋櫃、防盜門都不能擺放在門口的公共空間，這些東西都會造成逃生危險，「擺外面本來就很沒有公德心」，只有滅火器是可以擺放的，「鐵門除非是公寓大樓原有，不然是不能私裝。」

網友表示，對於住戶加裝的防盗門會影響逃生，因為加裝的防盜門多半是向外開啟，在逃生時會阻礙逃生梯的使用，也違反了建築法令中走廊寬度的規定，最近會開始嚴格稽查，是因為高雄城中城大火事件，讓內政部營建署下令各地方府要重視，一開始會採取柔性勸導，但如果改善期限超過，住戶沒有正當理由卻又不拆除，就會依法開罰6到30萬元。

對於一般會睜一隻眼閉一隻眼的地墊，有網友表示，曾見過沒有止滑效果的地墊在逃生時發生的慘劇，「從樓上下來的人踩到鞋墊，整個人滑倒，去撞到樓梯的階梯，整顆頭的後面都流血了」、「沒有防滑的腳踏墊，根本危險武器」。

高雄城中城

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