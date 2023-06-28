水氣增多各地降雨機率高 3縣市大雨特報

氣象局今天上午4:30發布屏東、花蓮及台東3縣市大雨特報。由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意。

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天清晨北抬的水氣來到台灣東部海面上，並且有對流發展的跡象，配合著東南風環境，已為花蓮、台東及屏東帶來較持續的局部陣雨，氣象局也針對花蓮、台東、恆春半島發布大雨特報，外出時要記得攜帶雨具。

方俊元指出，今天隨著這波水氣北抬，各地大致是多雲天氣，午後仍是有局部雷陣雨機會，但受到水氣較多影響，較強降雨的範圍不只侷限山區為主，有較高的機會往平地擴展，特別是中南部地區；中北部也恐會有午後短暫雷陣雨，但比較侷限在山區，局部近山區稍微受影響，今天各地降雨機率比較高，出門可以攜帶輕便雨具，預防突發性短暫陣雨。

方俊元指出，明天台灣仍是東南風環境，水氣仍較多，東南部、恆春半島仍是有迎風面局部短暫陣雨，其他大致多雲、午後各地山區有局部短暫雷陣雨，擴展到平地比今天明顯。

方俊元說，周四開始太平洋高壓東退，環境風向轉為偏南風，環境上持續有較多水氣，各地維持著多雲的天氣為主，午後有局部短暫雷陣雨，這樣的天氣型態一直影響到下周一，雲量較多極端高溫情況減少，但感受上仍較悶熱。