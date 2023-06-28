台東辦包裝說明會 助鳳梨釋迦銷大陸

台東縣政府與台東大學昨辦理鳳梨釋迦包裝廠清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民參加，農民坦言「這是個機會」，趁這次改善爭取產銷履歷農民加入，不僅有機會銷對岸，也符合國內通路商要求，未來甚至可外銷世界各國。

大陸國台辦日前宣布恢復台灣部分申請註冊包裝廠與果園的釋迦輸陸，農委會主委陳吉仲日前認為只開放3家包裝廠、25個供果園鳳梨釋迦恢復輸陸是統戰，台東縣府強調，開放的都是經台東大學實驗通過的示範點，昨辦理包裝廠管理改善輔導說明會。

「沒有統戰問題！」農業處長許家豪表示，雖然台東鳳梨釋迦產量占全台95%，但這次開放台灣釋迦，其他縣市只要符合規範也可銷售對岸，農委會和對岸過去都指對方「已讀不回」，但再這樣等下去，農民受得了嗎？

許家豪說，說明會不僅要求包裝廠改善清潔包裝流程，原有中央防疫檢疫標準、外銷供果規範仍必須繼續做，也鼓勵包裝廠爭取具產銷履歷的果園，或要求交貨農民加速申請產銷履歷，不僅可銷售對岸，也符合國內市場通路要求。

「這是農民的機會」台東縣銓益合作社理事主席林志忠說，釋迦選果、裝袋、包裝流程都須做好區隔，過去農民或包裝廠可能不周延，被驗出粉介殼蟲，經台東大學指導規範應可符合銷陸標準，期許透過這套標準，讓鳳梨釋迦外銷更多國家。