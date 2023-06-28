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高屏傳登革熱 疾管署：防社區擴散

聯合報／ 記者張已亷王勇超／連線報導
屏東前天接獲1例高度疑似登革熱個案通報，昨第2次採檢，縣府已啟動緊急清消作業，防堵疫情於社區擴散。圖／屏東縣衛生局提供
屏東前天接獲1例高度疑似登革熱個案通報，昨第2次採檢，縣府已啟動緊急清消作業，防堵疫情於社區擴散。圖／屏東縣衛生局提供

國內登革熱疫情上升，高雄前天新增1起登革熱病例，住茄萣區60餘歲女性，在台南市東區工作，平時活動以住家及工作地為主，研判工作地傳播鏈衍生；另屏縣府前天也接獲1例通報，21歲男性有台南旅遊史，20日出現發燒、頭痛等疑似登革熱症狀，前天快篩陽性，昨2次採檢。

疾管署表示，國內今年截至本月26日累計72例本土病例，其中台南市71例，高雄市1例。屏東疑似登革熱個案，昨2次採檢，屏縣、高市政府已啟動緊急清消，防堵疫情在社區擴散。

高醫大附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐表示，登革熱病媒蚊埃及斑蚊，因其卵具硬殼、可耐旱，容器積水被倒掉後，若再有積水仍可能孵化，所以民眾發現塑膠容器積水，除倒水之外，還要用刷子刷洗容器內部，才能確實避免病媒蚊繁殖。

林俊祐指出，登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，症狀主要是發燒、頭疼、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹，呼籲民眾謹慎以待，若疑似症狀就醫須告知活動史，以利診療通報。

林俊祐說，登革熱靠病媒蚊傳染，蚊子活動範圍絕少超過200公尺，「不會飛很遠」，所以民眾要注意住家附近是否有積水，有時不一定是容器，只要積水就可能讓病媒蚊幼蟲繁殖，應落實巡、倒、清、刷工作。

登革熱 病媒蚊

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