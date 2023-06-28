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南市登革熱增13例 2區篩陽即確診

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德吳淑玲／台南報導
台南仁德區成功里昨進行第4次戶內外化學清消，針對確診者周邊住家加強消毒。記者李文德／攝影
台南仁德區成功里昨進行第4次戶內外化學清消，針對確診者周邊住家加強消毒。記者李文德／攝影

登革熱疫情仍未歇，台南市昨天新增13例本土病例，有1例在南區仍不清楚感染源，目前累計71例；疾管署宣布，為縮短檢驗時間差，感染熱區仁德區、東區等7月1日起快篩陽性即確診。市府昨另邀兩名前任衛生局長加入專家諮詢會議，提醒避免重複感染不同型別登革熱，否則恐引發出血性登革熱。

南市府登革熱防治中心表示，昨新增仁德區9例、東區3例、南區1例，年齡介於26歲到92歲，5例由防治中心擴大採檢發現，8例由診所或醫院通報確診；經分析，今年確診者從7歲到92歲各年齡層都有，其中51歲至70歲占63%，顯示生活作息長時間待在室內的群眾可能為主要叮咬對象，且斑蚊易受驚動而更換吸血對象，所以會有1戶多人感染情形。

疾管署副署長羅一鈞說，目前疫情以台南、高雄、屏東風險最高。衛生局指出，未來在東區大智、東智里，及仁德區成功、仁和里，抽血快篩陽性即為確診，其他地區快篩陽性仍須再送實驗室檢驗。

南市衛生局前局長林聖哲提醒，2015年台南登革熱流行第2型病毒，今年流行第1型，避免感染不同型別造成出血性登革熱；另名前局長陳怡建議，注意鐵路地下化工地環境。

衛生局昨持續社區清消外，市府市場處針對熱區至少43處市場加強巡檢與孳清，從地面水溝到屋頂天溝，易積水處都進行投藥。市長黃偉哲籲，防疫要落實生活中。

衛生局 登革熱 快篩陽性

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