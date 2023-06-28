500碗／得獎名單多元 「反映小吃精神」

「台灣小吃輕簡便捷，平易近人，呈現台灣庶民飲食的精采多元，絕對冠絕全球。」飲食作家葉怡蘭出席第一屆「500碗」頒獎典禮時表示，「500碗列舉數龐大，幾乎完全散開於一碗，真正反映台灣小吃的精神，是多元廣闊的呈現；名單中，不僅高舉老店，也有不斷撞擊產生的新火花。」

評審之一、被譽為「國師」的唐綺陽說，現在巨蟹在太陽，正是討論美食的最好時機；她認為，評選最為難之處，在於十碗實在太少；自稱是工作狂，沒時間下廚，「完全依賴小吃活下來。」她說，自己推薦的名單中就有三間滷味，「可見我的生活輪廓」。

唐綺陽也指出，聯合報系肩負社會責任、社會影響力，讓真正努力的店家被看見，值得肯定；還有更多的遺珠也不要氣餒，努力的好店終會被看見。

作家洪愛珠則說，「希望因為名單的加持，能讓店家更長久經營。」她認為，小吃是最民主、常民的選擇，每個人都可以開心享受，是台灣人共同的風景，「它滋潤了每個人的生活，但卻很少被放大討論。」藉著「500碗」的頒獎，她期許能讓這份辛苦的工作，有更多人願加入傳承。

葉怡蘭也感性表示，感謝小吃在長久的歲月中相伴，「我是被台南小吃養大的，大部分台灣人也是被小吃養大的」，「小吃正是生活迷人的所在。」唐綺陽也認為，名單中有不少老店入榜，被大家看到之餘，也期待更多二代、三代願意接手，「能一直守著我們曾經擁有的美好。」